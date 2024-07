Matija Cvek uživa u ljubavi s partnericom, a evo što kaže na šuškanja da su uplovili i u bračnu luku!

Matija Cvek, nastupom u Šibeniku, još je jednom potvrdio zašto ga publika toliko voli. Taj 31-godišnjak našem Hrvoju Kroli otkrio je kako se snalazi u ulozi oca te koji mu je duet otvorio glazbene granice diljem regije.

On je jedan od naših najtraženijih glazbenika. Iskustvo je brusio kao prateći vokal, a otkad je zauzeo glavno mjesto na pozornici, njegova karijera ide uzlaznom putanjom. U šali kaže, pozornica je bila njegov život, sve dok ove godine nije stigla kćerkica Lota.



''Zaljubiš se i otvore se neki novi horizonti. Skužiš da je sve drugo manje bitno. I to je najbolja stvar na svijetu i ja sam najzaljubljeniji i jako mi se teško odvojiti. Odlična je i već pokazuje taj veseli karakter, nasmijani. Jako mi pristupačno već djeluje sad i veseli me vidjeti kako će se to sve razvijat i u kakvu će osobu izrast'', priča Matija.



Iako ne prođe dan da malenoj Loti tata ne priredi privatni koncert, Matija otkriva kako ipak ne bi volio da odabere glazbeni put kao i on.



''Ja se nadam da neće, ne treba joj to u životu, bolje da radi nešto normalno. Ma nek ona u stvari bude zdrava i vesela i sretna i sve ostalo će biti super'', kaže.



Matija uživa u ljubavi s partnericom Miriam, a par svoj odnos drži dalje od očiju javnosti. Upravo zbog toga mnoge zanima jesu li točni navodi da su uplovili u bračnu luku.



''Aaaa to je strogo čuvana tajna'', rekao je.



A velom tajne Cvek voli skrivati svoj privatni život. Medijima da točno onoliko koliko smatra da je potrebno. Kaže kako su pjesme te koje trebaju biti u prvom planu, kada je publika u pitanju, a u njima mnogo toga i otkrije



''Uvijek kad si u fokusu javnosti i kad ljudi obraćaju malo više pažnje na tebe onda, ima svega i čuješ svega, i pročitaš svega. Ja se trudim ostat pribran, sretan i da mi i dalje ovo bude gušt, jer kad jednom prestane ovo biti gušt onda to više neće biti zanimljivo. Ima puno preslika mog privatnog života kroz te pjesme i svega što ja mislim tako da volim ostavit da to bude u fokusu'', kaže.



U fokus je Matija došao izvan granica Lijepe naše, upravo zahvaljujući i duetu s Marijom Šerifović, njihova pjesma Pola sunca još uvijek ne silazi s top ljestvica. A ovog ljeta će nastupati diljem regije.



''Marija je otvorila vrata i predstavila me nekim drugim ljudima koji možda do sad nisu čuli za mene. Imamo dosta nastupa i u Srbiji, kasnije i u BIH i Crnoj Gori, uspjeli smo se malo probiti i dalje. To je veliki uspjeh i jako bitno jer smo već tri godine napravili isti krug po istim gradovima i ja ne znam ko to više hoće slušat'', kaže.



A hoće ga itekako slušati njegova publika jer oni znaju kada Cvek nastupa dobra glazba i zabava su zagarantirani.

