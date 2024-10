Matija Cvek novu je pjesmu posvetio svojoj obitelji: ''Proživljavam najljepše dane svog života!''

Matija Cvek iza sebe ima iznimno uspješnu godinu. Uz to što niže poslovne uspjehe, tu su i privatni. Nedavno je izrekao "sudbonosno da" te postao otac. O novom singlu posvećenom upravo obitelji, Matija je razgovarao s našom Doroteom Filipaj za In magazin.

Onima koji s nestrpljenjem iščekuju svaku novu pjesmu, koji prvi kupuju ulaznice za koncerte i koji prate njegovu karijeru od samog početka, Matija Cvek sinoć je u znak zahvale održao nastup.



''Napravili smo neku nagradnu igru, kao mogli bi se počastiti - i nas i te ljude koji su tu stalno s jednim lijepim, intimnim druženjem. Ne gledam ja to ono sad su oni moji obožavatelji, jako mi to smiješno zvuči. Stvarno smo frendovi, komentiramo sve, njima to nešto znači, meni to znači. Baš je to frendovska atmosfera, nije to više obožavatelj i izvođač'', objasnio je Matija.

Na njihovo oduševljenje, kreativna stanka koju je uzeo proteklih mjeseci urodila je plodom. Uskoro ćemo imati priliku čuti novu emotivnu baladu iz pera ovog svestranog umjetnika.

''Nova pjesma je dosta intimna, osobna, kao i dosta mojih prošlih pjesama. Jako mi je draga, ako ne i najdraža. Zove se: Nudim ti se.

Posvećena je obitelji. Posvećena je mojoj obitelji'', otkrio je.

Dio obitelji Cvek ovoga ljeta postala je njegova dugogodišnja djevojka Miriam.



Kakav je bračni život?

''Pa divan je bračni život, pogotovo kad u brak uplovi jedno malo klupko sreće. To je smisao svega, proživljavam najljepše dane svog života. Mislio sam da je muzika najbolje od svega i da sam za to stvoren, da dođem kao na ovaj svijet da to radim, ali sad sam shvatio da je ovo smisao svega i da sam zato tu'', govori.



Uspijeva li balansirati to privatno i poslovno? Iza njega je jedna velika ljetna turneja, bio je po cijeloj Hrvatskoj - je li našao vremena i za jedno i drugo?



''Jesam, jesam. Supruga je divna, beba je divna. Prate me i podržavaju. Naravno, ima nervoze. Kak to sve ide, ne spavaš, pa si ljut pa se posvađaš pa se pomiriš, sve je to jasno. Ali generalno je sve dobro. I mir i sreća i kreativa, uz sav taj šušur koji se događa'', objasnio je.

A koncerti su možda najmanje predvidljiv trenutak za svakog glazbenika pa je tako onaj sinoćnji morao biti premješten zbog previsokih decibela.

A jedan simpatičan trenutak na matijinom koncertu, pogledajte u našem videu.

