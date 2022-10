Maju Šuput mnogi znaju kao kraljicu svadbi, gdje goste zabavlja do jutra, no ona je i uspješna poduzetnica s kojom žele surađivati brojne kompanije iz Hrvatske i inozemstva. Otkrila nam je svoje poslovne taktike ulaganja novca, ali i kako biznis kombinira s majčinstvom.

Maja Šuput možda iskače iz paštete i ne prođe dan da vas njezin lik i djelo ne zaskoče iza nekog ugla, no iza dobrog konja, prašina se diže. Pjevačica, voditeljica, poduzetnica, supruga i majka... Nanižite ove funkcije kojim god prioritetom želite, no računica je jasna - Maja zna što radi. Česta je gošća na konferencijama na kojim otkriva kako do uspjeha!



''Često zapravo gostujem i na Veleučilištima, seminarima i tako dalje. Ljudi žele čuti koja je to tajna mog uspjeha, ne u pjevanju nego općenito u kombinaciji sa jednom pjevačkom karijerom, poduzetničkom karijerom, televizijskom karijerom, na kraju dana to sve spojit s majčinstvom!3'', kaže Maja.



Pa koja je onda tajna? Za početak, kako sve to stigne?



''Jako malo spavanja! To je jako loš recept, ali istinit! Kako bi sve stigla moram negdje odrezati san da bi mogla sve odradti i imam jako puno suradnika. Suradnika u smislu da se jedan brine o haljini, jedan o šminki, jedan me vozi, jako puno ljudi je uključeno, recimo da se radi o par timova. Tim za muziku, tim za poduzetništvo, nemam tim za majčinstvo, tu smo samo ja i muž!'', kaže.



Žena, zabavljačica i plavuša... S kakvim se Maja predrasudama susreće u poslovnom svijetu?



''Nikad nisam doživjela predrasude u smislu ''Aha, ovo je žena, ona sad tu vodi neku priču?!'' Dapače, svojim likom i djelom u zadnjih dvadeset i kusur godina koliko sam na bini stekla sam povjerenje, ljudi jednostavno znaju da sam beskrajno iskrena!'', kaže.



Iskreno progovara i kada je novac koji ulaže u svoj biznis u pitanju.



''U glazbu ulažeš točno toliko da ulažeš u vizualni dio i da kupiš pjesmu, a ovdje se potpuno kockaš sa lovom! Kliko si uložio i da li si pametno uložio, to ćeš tek vidjet! Ja bih to usporedila, ako izlazim s nekim proizvodom i uložila sam svoj osobni novac, ja se stvarno kockam s tim, a nikad ne znam hoće li proizvod biti hit kao pjesma ili neće. Možda bude potpuni flop, možda ga nitko nikad ne kupi, sva moja investicija je propala u vodu!'', otkriva.



Dakle, za biti biznisman treba mnogo hrabrosti!



''Tu treba dosta hrabrosti zato se ne upušta svatko u taj poduzetnički dio, ali s druge strane, kad uspiješ...ta ta ra ram ta dam!'', kaže.



Otkad je u Majin život ušetao maleni Bloom, blago rečeno, sve joj se promijenilo.



''Ja sam napravila neki poslovni plan da radim po noći kako bi preko dana bila s djetetom da dijete nema osjećaj da me zapravo nema. Nenormalno volim provodit dijete s malim i bila bih poprilično nervozna da nisam s njim. ovo preko dana, snimanje, slikanje, ovako neke stvari svedem na minimum. Recimo, ne šminkam se tamo gdje se drugi šminkaju nego mi dođu doma, friziraju me doma, oblače me doma! Nisam otišla od kuće, što više sam doma, a pjevanje i sve ostalo tako i tako radim po noći tako da moje dijete nema baš neki osjećaj da mame nema'', kaže.



Pa onda nije čudno da ova super zaposlena majka svakog slobodnog trenutka trči sinu u zagrljaj.



''Jer nije samo da on treba mene, i ja trebam njega! Čekala sam ga predugo da bih sad to stavila po strani tako da biti mama je prvo, ali ne zato što moram, nego mi je fakat top, a ovo ostalo ide, uz pomoć jako puno ljudi, ide!'', kaže.

Najavila je i suradnje s velikim svjetskim kompanijama, njezini nastupi na vjenčanjima traže se godinu unaprijed... Čini se da joj je samo nebo granica.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.