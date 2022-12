Dogurao je do top 9, pa je napustio MasterChef zbog kardinalne greške: "Žao mi je što sam napravio glupost!"

Luka Piasevoli posljednji je natjecatelj koji je napustio MasterChef kuhinju jer je napravio kardinalnu pogrešku s krumpirom. Iz showa odlazi zadovoljan jer je u njemu mnogo naučio i sada je još sigurniji da ga budućnost čeka u kuhinji. Tko bi, prema njegovu mišljenju, sljedeći mogao ispasti, ali i pobijediti, povjerio je Bojanu Kosijeru iz IN Magazina.

Maja Šabić, Maja Jalšovec, Luka Piasevoli i Marko Kolak u posljednjem stres testu imali su zadatak replicirati modernu reinterpretaciju oslića i krumpira.

Pogledaj i ovo Imao je predosjećaj Plasman u top 10 iskliznuo mu iz ruku, a evo što je njemu pored toga ipak najvažnije!

"To je bio treći po redu tako da nisam bio nešto prestresiran ili preparanoičan. Kuhanje kao kuhanje, priželjkivao sam ribu, čak je i došla riba, ali sam zeznuo krumpire i to me koštalo ostanka u kući", kazao je Luka Piasevoli, bivši natjecatelj MasterChefa.

"Žao mi je što sam napravio glupost, doslovno trenutak nerazmišljanja, sam sebe sam poslao doma, ali bože moj, statistički moraš raditi i greške u toliko dana kuhanja i eto, ja sam zadovoljan rezultatom do kuda sam došao, mislim da sam mogao još malo, ali eto…" dodao je.

Iz MasterChefa odlazi zadovoljan jer je ondje doista napredovao, stekao mnoga znanja, ali i prijateljstva.

"Najvrijednije su definitivno prijatelji koje sam stekao u vili, strahovito smo se povezali, učili jedni od drugih, a MasterChef mi je promijenio i način gledanja hrane, svakog tanjura, uopće razmišljanja o hrani – kako treba iskoristiti svaku namirnicu, kako od jedne namirnice napraviti tri, četiri komponente, ne samo jednu tako da dosta sam sazrio u glavi što se tiče kuhanja u MasterChefu", govori Luka..

Otkrio nam je i što bi promijenio da može.

"Prvo mislim da bi se više spremao za MasterChef, ušao sam onako dosta zaigran, kao s neba u rebra, a drugo, promijenio bi zadnji tanjur sigurno. Te krumpire bi promijenio, malo svoju glavu u tim situacijama, ali generalno to je igra, dosta dugo sam ju igrao, vidio svega i svačega tako da jedno odlično iskustvo", ističe.

Kaže kako se u budućnosti definitivno vidi u profesionalnoj kuhinji.

"Nastavak mog života će definitivno ići u kulinarskom smjeru, ja sam dao otkaz prije boot campa tako da sam svakako htio ići kuhati. Samim time što sam ušao automatski mi je dalo potvrdu za to i vidjet ćemo kad završi sve u kojem ću smjeru otići", kaže Luka.

Prognozirao nam je i tko bi sljedeći mogao napustiti MasterChef, ali i tko bi mogao pobijediti.

"Mislim da bi iza mene mogao završiti Marko, čisto zato jer čovjek priželjkuje taj izazov, doslovno se hrani stres testovima. Najavio je da će tako doći do finala tako da Marko evo, samo jako, samo nastavi. Favorita nemam jednoga, ali bi se možda usudio reći da će žena osvojiti MasterChef. Čak bi rekao Matea ili Lora", govori Luka.

U MasterChefu je ostalo osam natjecatelja koji će se za pobjedu boriti u sve zanimljivijim izazovima, a nova uzbuđenja ne propustite pogledati na Novoj TV nakon serije Kumovi.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.