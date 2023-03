Naš poznati influencer i plesač otkriva što se događa iza kulisa showa Ples sa zvijezdama!

Sezona plesa je službeno otvorena, a uz natjecatelje showa Ples sa zvijezdama, vrijeme je da zaplešete i vi! Plesač i influencer Luciano Plazibat osim što vas vodi u skrivene kutke showa, otkriva i plesna iznenađenja, u kojima možete sudjelovati diljem nekoliko gradova Hrvatske. O čemu se radi doznajte u minutama koje slijede.

Što se sve zbiva iza kamera, na probama, u skrivenim kutcima studija, ali i u glavama plesača, već od prve emisije nove sezone Plesa sa zvijezdama, otkriva Luciano Plazibat za In magazin. Ovaj plesač i influencer publiku časti uzbudljivim novitetom. Do sada je bio dio showa i dio plesne trupe, a sada u live javljanima na društvenim mrežama donosi razgovor s kandidatima ali i žirijem.



''Mi smo se dogovorili i rekli da ćemo im pokazati sve, od plesnih dvorana, režije, kako to izgleda iza kamere, razgovore sa žirijem o svemu, kandidatima, odgovaraju na pitanja gledatelja, što god nemaju prilike vidjeti na televiziji s nama će vidjet i doživjet. Ovo mi je druga sezona tako da sam već nekako spreman što bi mogao očekivati, no svake sezone su novi ljudi, nova ekipa tako da nikad ne znaš što te čeka. Ali pripreme već traju, već smo se dugo družili, svi su opušteni, oni su malo napeti, ja nemam stresa, ja ne ispadam, tako da ću uživati svaku epizodu'', kaže Luciano.



Nakon što mu je prošle godine uspjelo nešto gotovo nemoguće, da Marka Grubnića uslika bez profesionalnog fotografa, ove sezone ima novi plan.



''Ove sezone idemo tik tok bez filtera s njim, pokušat ćemo pa što bude'', kaže Luciano.



A sada i vi gledatelji imate priliku zaplesati i to s Fredom, digitalnim plesačem ''Plesa sa zvijezdama''. Uz to što ovaj jedinstveni filter možete preuzeti na službenim stranicama na Instagramu i Tik Toku, a pod njegovim mentorstvom možete zaplesati i na devet lokacija u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.



''Pa imao sam priliku vidjet ga već prije u procesu nastajanja cijele ove priče tako da svaki put kad idem kroz centar i vidim negdje ovaj digitalni plakat ja odigram igru pa držim fige da osvojim još jednu ovu hoodicu i nagradu'', priča Luciano.

Nakon što ponovite njegove plesne pokrete, video možete dobiti na mail, a svaki dan aplikacija izbacuje jednog dobitnika, koji je na svih 9 lokacija dobio najbolju ocjenu, te ima priliku osvojiti poklon paket i ulaznice za snimanje Plesa sa zvijezdama na Novoj TV.



''To je sve glazba, to je sve ples, ne treba biti opterećen, samo dođeš i kreneš i to je to, nema pravila, uživajte'', poručio je Luciano.



Tko zna, možda će Fred zaplesati i u samom studiju ''Plesa sa zvijezdama''.

