Ljubavna priča s terena: Poništeni gol spojio izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije do 17 godina i njegovu suprugu

Kako je to kada ljubav prema nogometu preraste u romansu, najbolje zna izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije do 17 godina Marijan Budimir i njegova supruga, kontrolorka suđenja i bivša Miss Universe Dalmacije Vesna Budimir. Ovaj splitski par u skladnom je braku već 15 godina, a imaju i troje djece. Samo za IN magazin prisjetili su se početaka svoje veze. S njima se družio naš Gordan Vasilj.

''On je kao pravi nogometaš postigao pogodak, a ja sam mu ga kao prava sutkinja poništila.'', prisjetila se Vesna Budimir.

''Bio sam u pravu, bezveze ga je poništila, ali to je bio okidač da se dogovorimo kasnije za neku kavu.'', dodao je Marijan.

Početak ljubavne priče izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije do 17 godina Marijana Budimira i njegove supruge, bivše nogometne sutkinje Vesne, nalik je na romantičnu komediju. Poništeni gol iz 2006. u njihovu se slučaju pokazao sudbonosnim.

''Inače ja kad sudim utakmice, ja sam profesionalka, tako da ja nisam prepoznala te njegove vanjske i unutarnje osobine na terenu za igru. Međutim, na toj kavi je on meni djelovao toliko opušteno i simpatično da mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled.'', priča Vesna.

''Jedno druženje, drugo druženje, iz sličnih smo branši, zanimaju nas slične stvari, krećemo se u sličnom društvu i tako smo vidjeli da odgovaramo jedno drugome.'', dodao je Marijan.

Iako se poslovično misli kako žene u nogometu imaju malo toga za reći, ova danas uspješna kontrolorka suđenja, ruši predrasude.

''U početku me nisu nikako doživljavali jer ja sam ipak pionir u tom ženskom suđenju i smatrali su svi da je ženama mjesto u kuhinji, a ne na nogometnom terenu, tako da kad sam prvi put došla na utakmicu sva su djeca pobjegla u svlačionu jer su bila šokirana što im žena sudi. Uglavnom bilo je pitanje 'jel ona uopće zna što je zaleđe?'', govori Vesna.

A bračni par Budimir se i danas najčešće posvađa upravo oko suđenja. Marijan priznaje da zbog mira u kući, on uvijek prvi popusti.

''Ja sam uvijek na nekoj igračkoj strani ili na trenerskoj, ona je na sudačkoj pa bude tu i glasne diskusije.'', kaže Marijan.

Bivši trener Hajdukovih juniora, koje je lani odveo do povijesnog finala Lige prvaka, na klupi reprezentacije naslijedio je Roberta Jarnija.

''Kad se otvorila mogućnost biti izbornik bilo koje Hrvatske reprezentacije to je velika čast i naravno da nisam dvojio ni trenutka. Kad budeš izbornik reprezentacije, kad slušaš hrvatsku himnu, to je nešto što najviše možeš napraviti u nogometu.'', govori Marijan.

A bivša Miss Universe Dalmacije i druga pratilja Miss Universe Hrvatske 2004. u šali kaže da je u vrijeme njihova upoznavanja bila poznatija od supruga.

''Život je takav da si čas gore, čas dolje. Prvo je Marijan bio moj suprug, a sad se to okrenulo, sad sam ja žena od Marijana.'', kaže Vesna.

41-godišnja Vesna i dvije godine stariji Marijan u lipnju su proslavili 15 godina skladnog braka. Na pitanje u čemu je tajna, odgovaraju.

''Da je on bio meni potpora na početku moje karijere, da sam ja njemu potpora u njegovoj karijeri i da se jednostavno nadopunjujemo.'', dodala je Vesna.

''A ja ću biti originalan pa ću reći kompromis (smijeh).''

Najveći ponos su im troje djece.

''Najstariji će sad 14, curica će 8, a ovaj najmlađi će sad 4, tako da to nam je pravo bogatstvo i uživamo u svakom trenutku s njima.'', kaže Marijan.

''Niko trenira nogomet, Sara gimnastiku, a najmlađeg još uvijek čuvamo u kući, iako je već pokazao afinitet prema sportu i uskoro će i on na sportske terene.'', rekli su.

S obzirom na mamine i tatine sportske gene, vjerujemo da ćemo i u budućnosti sigurno čuti za Budimire juniore.

