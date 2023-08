Ljetna vjenčanja domaćih zvijezda: Otkrivamo na što su sve morali paziti slavni Hrvati koji su sudbonosno "da" izrekli na otvorenom!

Vrući ljetni dani, miris mora i preplanuli ten idealna su kulisa i za vjenčanje pa su sudbonosno "da" u ljetnim mjesecima izgovorile i brojne domaće zvijezde. Na njihovim primjerima Davor Garić uz pomoć stručnjaka iz wedding industrije u In Magazinu donosi ideje za savršeno vjenčanje na visokim temperaturama.

Snježana Mehun i Franz Schillinger "da" su izgovorili na Kornatima, Franka Batelić i Vedran Ćorluka u Istri, Viktorija Đonlić i Dino Rađa u korčulanskom arhipelagu... Brojni slavni Hrvati za svoja vjenčanja biraju vruće ljetne dane.

"Kod nas je taj ljetni period nekako uvijek puno prilagođeniji nekakvim zahtjevima našeg tržišta. Naši ljudi vole opuštena vjenčanja, vole se zabaviti, vole se podružiti. Nekako to ljeto, miris mora i temperature su puno puno prilagođenije", objašnjava organizatorica vjenčanja Ivana Škrlec.

Svadbeno slavlje na otvorenom u toplim danima, poput onog Maje Šuput i Nenada Tatarinova, nosi svoje čari, ali i pokoji minus.

"Prednosti su definitivno lijepo vrijeme, temperature iako one mogu biti znatno visoke, ali naravno i onaj dio priče je da postoje ljetni pljuskovi koji mogu biti vrlo romantični, ali logistički vrlo neprihvatljivi. Preporučam uvijek da razmišljaju o dress code-u, o hrani koja će biti poslužena, da ona bude lagana, da imamo dosta sjenila za goste kako bi se što ugodnije osjećali", savjetuje Škrlec.

Visoke temperature i uzbuđenje mogu rezultirati preznojavanjem pa mladenke nerijetko na svadbi promijene čak nekoliko vjenčanica - praktično i efektno.

"Samo vjenčanje je najintimniji trenutak, najemotivniji i to je situacija kada svi žele zablistati, pogotovo mladenke naravno, ali i mladoženje, i to je situacija i kada tijelo radi, hormoni rade, emocije se bude i naravno da u tom trenutku možda dolazi i do preznojavanja", kaže organizatorica vjenčanja.

Hrvatsku za svoje ljetno vjenčanje bira i sve više stranaca. Ovih je dana glamurozno vjenčanje bosanskohercegovačke NBA zvijezde Jusufa Nurkića i njegove Emine Durić u Dubrovniku okupilo brojne zvijezde.

"To je bio cilj posljednjih deset godina da svijet shvati koliko Hrvatska ima za ponuditi pogotovo u event destinacijama i wedding destinacijama kao takva je nemjerljivo ljepša nego ostale zemlje. Mi smo naravno ponosni na to, ali moramo raditi na edukaciji tog vanjskog tržišta da prepozna ono što mi odavno znamo. Jako puno stranaca dolazi, a ono što je osim lokacija važno je da imamo pregršt stručnjaka i profesionalaca koji te evente mogu odraditi", smatra Škrlec.

Ljetna vjenčanja na otvorenom donose i sve popularniji trend ceremonijalnog vjenčanja. Naime, mladenci vjenčanje kod matičara obave dan, dva ranije, a na dan svadbenog slavlja upriliči se ceremonijalno vjenčanje u ležernom tonu.

"Jako je logistički praktično, slažem se. Čak ovaj dio vjenčanja koji mladenci s roditeljima i kumovima odrade ranije poprima jednu drugu dimenziju na duhovnoj i energijskoj razini, i onda sam taj dan poprime jedan drugi osjećaj. A na dan vjenčanja svi znamo koliko je on sam po sebi stresan, i kad imate taj ceremonijalni dio na otvorenom, vani, taj pritisak koji ste eto imali dan ranije, tad eto nema. I onda energija koja ostaje postaje druženje s vašim prijateljima i samo veselje se prenosi na njih", ističe organizatorica.

Ljetno ili zimsko vjenčanje, nije važno, neka to bude vaš dan za pamćenje!

