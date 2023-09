Ljepotice okupirale Rovinj: Upoznajte kandidatkinje izbora za Kraljicu Hrvatske!

U Rovinju se nalaze kandidatkinje izbora Kraljice Hrvatske gdje se pripremaju za veliko finale. Konkurencija je i ove godine oštra, a ljepotice će morati zablistati i u kupaćem kostimu i u večernjim haljinama. Buduće kraljice obožavaju kuhati, vjera im je itekako važna, a od muškarca kojem će pokloniti svoje srce imaju velika očekivanja. S Kraljicama se družio naš Davor Garić.

Rovinj odavno nosi titulu šampiona hrvatskog turizma, a uskoro će se ondje okruniti i nova Kraljica Hrvatske. Kao što se vidi iz priloženog, konkurencija je oštra.



''A joj, konkurencija je ogromna ove godine. Ne znam da li se vidim na prijestolju. Naravno kao i svaka druga djevojka ovdje, imam želju, ali nemam očekivanja zato što se ne želim razočarati jer mislim da ima možda nekih djevojaka koj to ovoga puta možda i malo više zaslužuju'', komentirala je Mihaela Tekić.



Jasno je da će presuditi nijanse, no uz zanosnu vanjštinu traži se i ''ono nešto''.



''Visina, ljepota, ali možda čak i nije to najvažnije, nego stav, dobrota, kako se ponašamo prema drugim ljudima, jesmo li ljubazne'', dodala je Vlatka Pačarić iz Slatine.



''Vanjska ljepota je naravno bitna. Nešto što ja uvijek vidim kod cura je njihov predivan osmijeh, a unutarnja ljepota je kod svih nas još bitnija nego vanjska'', kaže Petra Vokić.



Ta vanjska ljepota ipak na kraju...tim šarmom i zapravo kako se osoba drži, poboljša to... Mislim da taj neki šarm, osmijeh, da smo drage, pristojne'', smatra Kristina Karačić.



Pristojne i drage, kandidatkinje otkrivaju koliko im je vrata u životu ipak otvorila ljepota.



''Pa evo, ne bih lagala, ali mislim da ljepota otvara dosta vrata, mislim da je tako bilo u mojem slučaju, ali ne svaki puta'', izjavila je Vlatka Pačarić.



''Ljepota otvara mnoga vrata, ali nas ne zadržava na mjestima na kojima nas ljepota odvede. Jednostavno, puno puno više se traži od samog izgleda. Bitno je ono što je iznutra'', smatra Mihaela Tekić.



Uz poziranje i hod pistom, jednako vješto barataju i kuhačom.



''Naravno, svaka žena mora znati kuhat, tu je i Google, tako da ono što ne znamo, pogledamo, možda i neki jači recept, bolji i uvijek se usavršavamo iz dana u dan'', dodala je Paula Kliba.



''Ja obožavam kuhati. Doručak obično započinjem sa smoothijima, jedem puno ribe, puno voća i povrća i to je glavno na mom meniju'', rekla je Martina Jurešić.



''Po meni stvarno žensko treba biti u kuhinji i treba to znati, to su neke kvalitete koje se traže. Sad se u ovo vrijeme to nekako misli da žena nije za kuhinju, treba i muško biti, ali ipak se izgubilo, zna se šta je muško, zna se šta je žensko. Dobro, ja sam možda još mlada, ali treba se učiti čistiti, prati, trebat će za muškarca to sve raditi. To je nešto što se očekuje od nas'', govori Kristina Karačić.



''Mislim da mlađe generacije polako to zaobilaze taj nekakav balkanski pristup da se očekuje da je žena u kuhinji, jer mi smo žene nekako...žena se bavi svime, žena može sve. Više nije to rezervirano samo za kuhinju, nego je ''sve se može'''', zaključila je Vita Sever.



A što je ovim mladim djevojkama prvo na pameti u životu? Izlasci, dečki, knjige, karijera ili nešto sasvim drugo?



''Meni osobno je najbitnije moja vjera, i osim vjere moja obitelj. Meni je vjera nešto najbitnije i smatram da me može voditi kroz život, prakticiram ju svaki dan i želim je proširiti na ostale mlade cure poput mene'', otkrila je Petra Vokić.



Kandidatkinje izbora Kraljice Hrvatske očito znaju što žele, pa frajerima nije lako šarmirati ih. Uleti dečki njihovih godina često završe neslavno.



''Većinom kotrljam očima zato što mislim da u današnje vrijeme žene preuzimaju tu ulogu, svi su nekako sramežljivi i čekaju da žena prva priđe što je jako loše....'', smatra Paula Kliba.



A evo i kakvog muškarca žele pokraj sebe.



''Treba se brinuti za mene, da se vidi da je baš muškarac i da se mogu pouzdat u njega, da se brine o meni, nekako je ta romantika i da pokaže koliko te voli i te neke sitnice na kraju najbolje prolaze'', zaključila je Kristina.



Dame otkrivaju i kakva je to žena prava kraljica u stvarnom životu.



''To bi trebala bit zadovoljna žena. Zadovoljna sa sobom, sa onime što radi i sa ljudima koji je okružuju, i to je definitivno onako paket kraljice, to je Kraljica'', zaključila je Vita Sever.



Izbor Kraljice Hrvatske 2023. održat će se u prosincu u Rovinju.

