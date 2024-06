Legendarni Del Piero o životu poslije nogometa i djeci koja su krenula njegovim stopama: "Moraju to sami proći"

Ikona talijanskog nogometa i jedan od najboljih nogometaša svijeta Alessandro Del Piero nedavno je boravio u Hrvatskoj. Ovaj legendarni nogometaš plijeni pozornost gdje god se pojavi. Tako je bilo i u Zadru. Ondje je Dijani Kardum za IN magazin otkrio što radi otkad ne igra te što je rekao djeci kad su odlučila krenuti njegovim putem.

Nakon sjajne nogometne karijere u kojoj je stekao titulu jednog od najboljih talijanskih, ali i svjetskih igrača, Alessandro Del Piero postao je nogometni analitičar brojnih talijanskih TV kuća i komentator utakmica.

"Lakše je nego igrati svakako, uživam u tome već osam godina. Sretan sam zbog toga. Učim i za trenera također i pokušavam ostati u igri, ali naravno nedostaje mi igrati. Nekad mi padne napamet luda ideja da igram s prijateljima humanitarne utakmice. Mozak još ide brzo, ali tijelo ne reagira na isti način", priča Alessandro Del Piero.

Sa 705 nastupa i 290 golova postavio je neke od rekorda Juventusa i postao ikona kluba. Njegova impresivna karijera obuhvaća i uspjehe na međunarodnoj razini. Del Piero je bio ključni član talijanske nogometne reprezentacije, s kojom je osvojio Svjetsko prvenstvo 2006., a njegova izvanredna igra u nacionalnom dresu ostavila je neizbrisiv trag u povijesti talijanskog nogometa.



"Dobro je to, ali je svejedno i velika odgovornost", ističe.

Bivši nogometaš nedavno je posjetio sportski festival u Zadru. Ovo mu nije prvi posjet Lijepoj našoj. Prije tri godine tu se družio i s Lukom Modrićem, a tada je zapjevao i hit Meri Cetinić.

Italija i Hrvatska odmjerit će snage i na Europskom prvenstvu, a očekivanja su velika.

"Nema jedne prognoze. Italija je najbolji primjer. Preskočili smo svjetsko prvenstvo dva puta zaredom, a u međuvremenu su postali europski prvaci, tko zna što se sve može dogoditi", kaže.

Del Piero sada iščekuje trenersku licenciju. A njegovim stopama krenulo je i troje djece. Dvojica sinova i jedna kći.

"Nema nekog pravog savjeta. Svatko ima svoj put, oni imaju svoj, moraju to sami proći na najbolji mogući način i to je to. Nadam se da će naći, postati nogometaši ili neki drugi posao, ne smeta mi. Uvijek sam ih gurao u sport, nebitno koji, svaki sport je dobar", govori Del Piero.

Slavni nogometaš okušao se i u drugim stvarima. U Los Angelesu je otvorio renomirani talijanski restoran.

"Obožavam hranu, mislim Talijan sam", kaže. "Pokušvam različita iskustva. Sjajno je suočiti se s različitim svijetovima koji nisu ono s čime sam odrastao. Nekad bude dobro, nekad baš i ne ali to je dio života", dodaje.

Kaže i kako zna kuhati, ali poručuje: "Ne brinite, u mom je restorani pravi chef, ne ja!"

