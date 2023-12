Evo što je legendarna Brena radila u Zagrebu prije nego što je zapjevala u zagrebačkoj Areni: ''Svi ti koncerti i sva putovanja...''

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda Lepa Brena u suradnji sa suprugom Bobom Živojinovićem upustila se u novi poslovni pothvat. Kada ga je prije godinu dana predstavljala, glavnu ulogu u tome imao je jedan ananas. Čija je to ideja bila, kako supružnici surađuju, te što Boba kaže na uspjeh snahe Aleksandre Prijović doznajte u prilogu In magazina!

Ljepota i savršen izgled otpočetka su ženama nametnuti kao imperativ. To nije izbjegla ni legendarna Lepa Brena.



''Svi nas proglašavaju, poslije kada rodimo dvoje ili troje djece ili kada pređemo 40, 50 ili 60, prosto nas stavljaju u jednu klasifikaciju da smo na neki način po njihovim estetskim kriterijima stare. Muškarci ne stare, muškarci nemaju stomak, oni nemaju nikakve bore, Mick Jegger nikada nije ostario'', priča Brena.



''Pošto sam ja cijeli svoj život provela među muškarcima i bila sam veoma autoritativna prema svima njima, uglavnom sam bila gazdarica, šefica bendova, uglavnom sam bila ja ta lider ispred, ja naprosto znam problematiku djevojaka koje imaju 20, 30, 40, 50'', priča Brena.

I tako se ova pjevačica odlučila za poslovni pothvat u koji je ušla sa svojim suprugom, bivšim tenisačem Bobom Živojinovićem.



''Svi ti koncerti i sva putovanja njena, normalno je da ako je netko nosio čarape, iskidao, cepao to je onda Brena. Iskustvo koje sam polako stjecao, shvatio sam da nema velikih brojeva za žene u regiji. I to mi je bilo čudno. Zašto žene koje su malo krupnije ne mogu da sebi priušte čarape'', pita se Boba.



''I to mi je bilo. Kakav problem imaju žene. Prvo problem imaju da im se čarape brzo poderu. Ja sam rekao idemo riješiti problem'', dodao je Boba.

Bez čarapa pjevačia nikad ne izlazi na pozornicu, a upravo je to jedan od savjeta koji će svatko dobit za dobar izgled.

''Imala sam operaciju koljena i to tu imam ožiljke, imam neke vene, imam neke kapilare, doduše s celulitom nemam problema jer sam prilično aktivna'', kaže Brena.

Kad su predstavljali svoj brend prije godinu dana glavnu je ulogu imao jedan ananas. Video je postao ubrzo postao viralan.

Ovaj dvojac pokazao je da se ne slažu dobro samo privatno već i poslovno.

''Ja bih vam rekla onako mudro ženski, ako me pitate čija je zadnja, pametniji popušta. Mi se dogovorimo veoma lako, ja sam vrlo diplomatična osoba. Tako da kod mene u kući jedino nitko ne može da zamijeni Lepu Brenu. Ovo sve ostalo, tko god želi da me zamijjeni u bilo čemu evo slobodno'', kaže Brena.

Nitko je ne može zamijeniti niti na pozornici. Tako da već četiri desetljeća koliko traje njezina karijera neumorno nastupa. A u planu je još jedan veliki koncert.

''Ja se nekako trudim, da najavim sve to na vrijeme. Tako da 6.12.2024. - Arena Zagreb'', poručila je.

Brena se jučer na pozornici na četvrtom koncertu pridružila i Aleksandri Prijović, na koju su neizmjerno ponosni i Brena i sverkar Boba.



''Ona je predivno dijete. Ona bi sad pjevala i to imaju problem sa njom, ona bi sad tri sata, četiri sata, pet sati pjevala iako ima sutradan opet isti nastup. Želi publici dati sebe maksimalno. Ona je pametna ima Filipa pored koji je malo stariji, iskusniji, tako da ne bojim se'', zaključio je Boba.

Iako je Boba imao tenisku karijeru, djeca su sva krenula u glazbenom smjeru.

Zato sad sve slobodno vrijeme provode s unukom, dok novi poslovni izazov ne zakuca na vrata.

