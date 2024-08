Glavni akter serije ''Squid Game'' u novom nastavku franšize ''Ratovi zvijezda'' glumi jedija: ''Bio sam jako zabrinut''

Serija ''Squid game'' 2021. je preko noći potpuno zaludila svijet, a glavni glumac Lee Jung Jae postao svjetski slavan. Trenutačno najuspješniji južnokorejski glumac našoj Aleksandri Keresman otkrio je kako se nosi s novostečenim statusom te kako se snašao prvi put glumeći na engleskom jeziku.

Lee Jung Jae sa svjetskom se slavom upoznao na pragu svoje 50-e, zahvaljujući glavnoj ulozi u seriji ''Squid game'', koja se preko noći pretvorila u globalni fenomen, povukavši Leeja sa sobom. Priča prati njegov lik kockara koji grca u dugovima i u očaju pristaje biti dijelom vrlo sadističke i krvoločne igre zbog nagrade u milijunima.



''Od ''Squid Gamea'', mnogi me ljudi diljem svijeta podupiru i stalo im je do mene. Stoga sam jako zahvalan i pokušavam imati što bolje izvedbe i pojavljivati se u što više serija da bih im uzvratio tu ljubav. U tom smislu, najveća mi je razlika od ''Squid Gamea'' zapravo velika prilika koja mi se pružila ulogom jedija u ''Ratovima zvijezda''. A nisam ni očekivao ni zamišljao da bi mi došla tako velika uloga. Jako sam zahvalan redateljici Leslye, Lucasfilmu i Disneyju što su mi dali toliku priliku te se nadam da će se obožavateljima koji vole ''Ratove zvijezda'' svidjeti i Acolyte. I nadam se da ćete poduprijeti moju ulogu jedi-učitelja, učitelja Sola.''



Iako je upravo najavljena nova sezona serije koja mu je donijela i nagradu Emmy, u Monte Carlu Lee je promovirao novi projekt ''The Acolyte''. Ova televizijska serija dio je franšize ''Ratova zvijezda'', u kojoj Lee tumači jedija Sola, i prvi put glumi na engleskom jeziku.



''Bio sam jako zabrinut. Za glumce je važno upamtiti tekst bez ikakvih pogrešaka. I zato sam svoj tekst mnogo vježbao. A engleski mi nije materinski jezik, nego sam ga morao rabiti zbog svoje uloge jedija u ''Ratovima zvijezda''.''

''Kad sam bio u osnovnoj školi, film je bio jako šokantan. A otad sam gledao mnogo nastavaka Ratova zvijezda kad god bi izašli. Još se sjećam toga. Naprimjer, neki nastavci nude vrlo zanimljive priče, dok se drugi fokusiraju na vizualne i na akcijske scene. ''Acolyte'' također dobro slijedi novi žanr trilera s misterijem. Budući da se priča jako dobro i jako brzo odvija, nadam se da će ''Acolyte'' imati dobre kritike kao i ostatak serijala ''Ratovi zvijezda''.''

U filmu ima mnogo scena s vratolomijama, mnogo akcijskih scena. Je li mu to bilo izazovno?

''U Koreji ima mnogo filmova s mnogo akcijskih scena. Ali mislim da su akcijske scene u ''Ratovima zvijezda'' malo drukčije. Akcijske scene sa svjetlosnim mačevima jedinstvene su. To su ujedno i jako uzbudljive scene za obožavatelje ''Ratova zvijezda''. Oko dva mjeseca prije početka snimanja okupili smo se u kampu za vježbanje i zajedno vježbali. Čak smo vježbali i pokrete sa svjetlosnim mačevima i pištoljima. A meni je išlo dobro i nisam se ozlijedio jer sam vježbao mnoge teške pokrete s kaskaderskim timovima.''



Iako je karijeru započeo kao model, Leeja danas krasi titula jednog od najuspješnijih južnokorejskih glumaca, a uz to je i upisan u povijest kao prvi azijski i korejski glumac koji je bio nominiran za čak četiri najprestižnije filmske nagrade.

