Kupanjem u znoju do isklesanih tijela: Koje su tajne fitness režima svjetski poznatih zvijezda?

Svi znamo kako najčešće započinje siječanj – odlukom da će upravo ovo biti naša godina top forme. Nerijetko su tu inspiracija isklesana tijela poznatih. Zato smo odlučili istražiti koliko znoja je doista potrebno proliti da biste imali six pack akcijskih junaka ili gluteuse Viktorijinih anđelica. Možda upravo u prilogu In magazina pronađete motivaciju.

Fraza ''woke up like this'' ili savršen izgled s kakvim ustajete iz kreveta najveća je laž koju vam Hollywood može prodati. Nitko se ne budi izgledajući ovako glamurozno. Za zvjezdani izgled od glave do pete zaslužne su vojske stilista, make-up artista, nutricionista i trenera. No ono što nitko ne može učiniti umjesto njih, je znojiti se. Da, čak i modeli, glumci, pjevači moraju proliti znoj kako bi dostigli izgled na kojem im nerijetko zavidimo. Modeli Sara Sampaio i Alesandra Abrossio samo dio svoje ljepote duguju egzotičnom podrijetlu i genetici, sve ostalo su pilates, kardio-vježbe, joga i predano treniranje svakog slobodnog trenutka.



''Ona je očigledno u zavidnoj formi, tako da možemo pričati o bilo kojem dijelu njenog tijela. Ali prvenstveno bih istaknuo trbušnjake. I jedna od vježbi za trbušnjake koju radim s njom mi je najdraža, to je unilateralni trbušnjak spajanja koljena i lakta na bosu lopti. Sjedite na rubu lopte i spajate suprotno koljeno i lakat. Radite jednu po jednu stranu. Kad ste gotovi sa nekih 15 do 20 ponavljanja, prelazite na drugu stranu. Najviše tu vježbate stabilnost, core, donje trbušne mišiće, srednje, gornje. To je zaista odlična vježba za trbuh koja pogađa svaki njegov dio'', govori trener Mohamed Elzomor.



Shanina Shaik, još jedan model iz reda anđelica, snažne, ali vretenaste mišiće duguje pilatesu i utezima, koji su na rasporedu pet dana u tjednu.



''Znam tip vježbi koje preferira. Zaista radi sve i trenira jako naporno, nekad čak i dva puta dnevno. Kada radimo zajedno fokusiramo se na donji dio tijela i trbuh. Puno je to mostova, čučnjeva, ispravnog čučnja i važno je da vaša stražnjica zaista odrađuje pokret, a ne nužno kvadricepsi i listovi. Ponekad znamo 30 minuta raditi samo trbušnjake i ne dajem joj predah, idemo vježbu za vježbom, na kraju me mrzi ali opet voli idućeg dana'', ispričao je Elzomor.

Uz pilates i jogu, visoko na ljestvici najpopularnijih tehnika za postizanje zavidne muskulature deinitivno je boks. Gigi i Bella Hadid, Adriana Lima, kao i brojni holivudski glumci, obožavaju ovaj tip tjelovježbe, koji nemilosrdno aktivira sve skupine mišića.



''To je sport visokog intenziteta, tjera vas da se krećete. Vaše se cijelo tijelo stalno kreće, kako donji tako i gornji dio tijela. Kada zadajete udarce, to na van izgleda jednostavno, ali tijelo se jako brzo izmori. Tako da vam gore ramena, ruke, cardiovaskularni sustav je pod opterećenjem dok se boksate. Zaista je nevjerojatan iz više razloga'', kaže Mohamed.

No cilj svake tjelovježbe nije i ne mora biti samo usavršavanje vanjštine. Bivši hrvač, danas glumačka zvijezda akcijskih filmova, dobro je upoznat s hormonima sreće koji se otpuštaju tijekom vježbanja.



''Za mene taj fizički dio….dosta je to neobično, vi spominjete žrtvovanje no za mene to nije žrtva jer mislim da bih poludio da ne vježbam bilo što, za mene je to terapija. Vrsta ispušnog ventila kojim otpuštam emocije i anksioznost'', govori Dave Bautista.



Zvijezdi Igre prijestolja, Umbrella Academy ili Čuvaj me s leđa, novootkrivena ljubav prema fitnesu donijela je zaokret u karijeri.



''Počeo sam razmišljati o tome da se počnem više baviti fitnesom i izgradim mišiće, i nakon toga sam krenuo dobivati sve više uloga jer sam postao taj tip. Dogodio se taj neki prijelaz. Kada sam snimao Black sails počeo sam ozbiljnije proučavati pravilnu zdravu prehranu umjesto da samo idem u teretanu i dižem utege'', rekao je Tom Hopper.



Bez obzira na to mijenja li vaše samopouzdanje, raspoloženje, izgled ili zdravstveno stanje nabolje, tjelovježba je uvijek dobra ideja. A čak i ako niste krenuli na samom početku godine, dobra vijest je kako vam i dalje preostaje drugih 11 mjeseci.

