Kultna televizijska serija dobila svoju kazališnu verziju, a na premijeru je stigao i splitski gradonačelnik!

Kultna televizijska serija Velo misto dobila je svoju kazališnu verziju. Dobro poznati junaci poput Meštra, Papundeka, Violete i Ferate ovaj put imaju neka nova lica, no jedno je dobro poznato. Glumac Vinko Kraljević koji je u seriji igrao Bakalara nakon više od 40 godina ponovno je zaigrao istu ulogu. Kakve su savjete mlađi glumci dobili od svojih kolega, ali i tko premijeru nije propustio doznala je Dijana Kardum za In magazin!

Iako je već pet godina u mirovini, glumac Vinko Kraljević vratio se na daske koje život znače. Nakon više od 40 godina uskočio je u dobro mu poznatu ulogu - Bakalara iz Velog mista.



''Da nam naprave frizure, perike koje bi vremenom pokrivale različiti oblik'', izjavio je Vinko Kraljević.

Vinko Kraljević je i jedini koji je glumio u izvornoj seriji ali i sada na pozornici. Ostali glumci iz serije svojim su mlađim kolegama došli dati podršku. Tako su se susrela i dva Papundeka.



''Ne treba mu savjet. Ipak je ovo malo drugačije jer mi imamo predstavu, nemamo mi puno epizoda, iako predstava traje tri sata. Toliko materijala - dve epizode. Da, jer mi smo trajali 90 minuta. A sad ćemo vidjeti kako će se ljudima svidjeti Papundek broj 2'', pričaju Duško Valentić i Ivan Čuić.

Na pozornici Komedije našli su se i drugi dobro poznati junaci. Ista priča, ista lica no prikazana na jedan potpuno drugačiji način.

''Evo dosta dobro i udobno, bez obzira na to što na sebi imam pravi korzet koji su žene nosile na početku 20. stoljeća. Imam čizme na petu. S obzirom da materijal obuhvaća veliki raspon godina tako se onda mijenjaju periodi - stilovi. U drugoj polovici imam drugu vrstu kostima'', ispričala je Vanda Winter.

''Vjerujem da smo napravili jedan veliki posao, onako cijeli ansambl, zbor je unutra, sve tehničke mogućnosti kazališta iskorištavamo, jedan rekao bih onako spektakl u Komediji'', izjavio je Filip Juričić.

Priča o gradu Splitu i njegovoj turbulentnoj sudbini kroz dvadeseto stoljeće već na premijeri je privukla veliki interes. A stigao je i gradonačelnik Splita Ivica Puljak.



''Velo misto je serija koja je obilježila povijest Splita. Ja se zaista veselim svemu tome i drago mi je da smo ovdje danas u Zagrebu'', rekao je Ivica Puljak.

''Ja sam igrala i Malo misto i Velo misto. Tako da sam opterećena s time naravno, a i rođena sam u Splitu, u Varoši tako da je to moj jezik, materinji jezik, tako da ću pokušati biti dobro naklona'', ispričala je Nada Abrus.



''Igrom slučaja sam bio životno vezan da sam bio čak i na snimanjima Velog mista, uživo kao dječak, to je jedna duga priča. Sad znate što je najteže, uspoređivati sertiju i na kazalištu e sad je to teško'', izjavio je Josip Joško Tešija.

Ovom se predstavom Kazalište Komedija pridružuje

obilježavanju Smojine godine, manifestaciji koja je počela 14. veljače

2023. u Splitu, na dan kada je, prije stotinu godina rođen Miljenko Smoje.

