Kralj zabave Jole iskreno o svojim željama, ali i poslu koji obožava: ''Ja uvijek kažem, dobro je dok te ljudi vole''

I Zadar ove godine ima bogat adventski program. Nakon otvorenja s Grupom Dalmatino, na red je došao kralj zabave Jole. Osjeća li u zraku ovo blagdansko raspoloženje, koje su mu neostvarene želje te hoćemo li ga uskoro vidjeti u pohodu na najveće hrvatske dvorane, saznao je naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Ovako to radi, prema mnogima, najveseliji pjevač na estradi, pa nije ni čudno što za Jolu kažu da je pravi kralj zabave. Gdje god se pojavi, publika ga dočeka raširenih ruku.

"Ja uvijek kažem dobro je dok te ljudi vole, ali mi je fascinantno toliko imam te mlade publike koji znaju neke pjesme, oni su se rodili 10 godina iza nego šta sam ja snimio te pjesme i kad to doživiš to je jedno veliko životno priznanje, veselje. Imamo problem kakve ćemo pjesme sad raditi. Hoćemo li raditi što smo radili prije 20 godina, hoćemo li pratit trendove i onda nalazimo neke kompromise da zadovoljimo ljude i od 50 godina i od 17 godina, 29 godina - ali trudimo se i volimo raditi'', priča Jole.



A da voli raditi, dokaz je i svaki njegov izlazak na pozornicu, na kojoj daje svoj maksimum jer kaže, jedino tako može zahvaliti publici što ga podržava cijeli njegov glazbeni put. Pozitivnu energiju koju nesebično dijeli oko sebe, priznaje, crpi prvenstveno iz obitelji.



"Ja bi volio da svatko radi ono kao šta ja imam sreće - da radim ono šta volim. Na prvom mistu je ipak obitelj na okupu i zdravlje. To je meni neki sinonim za sreću. Ja jednostavno volim ljude i svoj posao. Uvik dođem među ljude i ne sakrivam se u backstageu, ne vode me bodyguard s dekom preko. Ja kad završim kažem u mikrofon tko se god hoće slikat ja sam tu, sad šta će bit za 5-10 godina na znam ne znam šta će biti sutra'', kaže.



Iako možda ne zna što će se dogoditi u budućnosti, želja napominje, nikad ne nedostaje, prve su vezane, naravno, uz obitelj.



"Imam 4 male djece,želim ih dignuti da budu čestiti i normalni ljudi, da ih uputim u svijet, da sutra i ja postanem neki dida - daj Bože haha. Da budem ponosan otac pristojne i normalne djece, to mi je na prvom mjestu'', govori Jole.



Nakon privatnih, Djed Božićnjak bi za ovaj Božić od pjevača mogao dobiti i popis poslovnih želja, otkriva Jole, kako bi mogao uskoro svojim hitovima rasplesati najveće hrvatske dvorane.



"Bit će. Ja volim ovako raditi ove tulume za par tisuća ljudi u nekom klubu, ja jednostavno volim tulume. A vjerojatno je sazrilo vrijeme da napravim neku turneju po tim dvoranama ali ja ipak sve šta radim da napravim kako treba. Pokušat ću i to ako bude zdravlja i sreće, mira da napravim to kako treba'', kaže.



Sam za sebe kaže kako obožava ovo predblagdansko razdoblje jer ljudi su jedni drugima uvijek bliži i spremniji pomoći. Do kraja godine njegov glazbeni kalendar je popunjen, a za 2023. ima pozitivna očekivanja.



" Donosi ako Bog da neke nove pjesme, ostalo nek se vrati, ma to doslovno želim da se vrati mir u svijetu i ova inflacija i recesija da to sve stane.", kaže.



Upravo za najluđu noć u godini Jole će pjevati u Makarskoj, gdje će, ne sumnjamo, do ranih jutarnjih sati zabava biti na vrhuncu.

