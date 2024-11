Kralj valcera Andre Rieu otkrio kako je došlo do suradnje s Anthonyjem Hopkinsom i što zna reći na hrvatskom!

Nazivaju ga kraljem valcera. Svojim nastupima, ali i šarmom, violinist Andre Rieu osvojio je srca milijuna obožavatelja diljem svijeta. Čak i glumca Anthonyja Hopkinsa, koji je skladao valcer te izričito zaželio da ga odsvira upravo Rieu. Kako je do toga došlo, ispričao je našoj Dijani Kardum za In magazin.

Kad je publika na nogama na koncertu klasične glazbe, znate da je na pozornici Andre Rieu i njegov Johan Strauss orkestar. Ovaj nizozmski kralj valcera prepunu zagrebačku Arenu zabavljao je veličanstvenom i razigranom izvedbom svjetskih klasika.

Čim siđe s pozornice, prvo napravi jednu stvar: pospremi svoju Stradivarius violinu.



''Moram ju očistiti, a onda ide spavati'', govori Rieu.

Njegovi koncerti svake godine oduševljavaju stotine tisuća ljudi diljem svijeta. Spektakularan dolazak na pozornicu, raskošni kostimi, romantičan i vedar program s glazbom iz svijeta mjuzikla, opera, operete, filma i neizbježni omiljeni valceri ono su zbog čega je postao miljenik publike. Iako ima 40 milijuna prodanih albuma, na jedno je najponosniji.



''Na to što mogu biti na pozornici svaku večer i što mogu učiniti ljude sretnima. Zato i putujem svijetom. Kada usrećujem druge ljude, sebe činim sretnim'', kaže Andre.

Usrećio je ovaj kralj valcera i Anthonyja Hopkinsa. Ovaj je glumac vrsni slikar, ali i glazbenik, koji je u svojim 20-ima skladao i jedan valcer. A prvu orkestraciju tog valcera odsvirao je Andre Rieu.



''Bio sam u studiju, radio s orkestrom, netko je došao i rekao Anthony Hopkins je na telefonu. I ja sam prepoznao njegov glas. Rekao je - skladao sam valcer', ali to je bilo prije 50-60 godina. ''Moja žena te vidjela na televiziji u Americi i rekla da je to čovjek koji će svirati tvoj valcer''. Rekao sam mu da svakako, tu sam s orkestrom. Tako smo brzo napravili prvu verziju i bio je jako zadovoljan. To je prekrasan valcer'', priča Rieu.

Godišnje odsvira do 90 koncerata, a kada ne putuje i ne radi, glazbu ne sluša.



''Nikad ne slušam glazbu. Glazba je moj život tako da moja žena sluša glazbu, moj sin, moji unuci. Naslušam se dosta glazbe'', govori.

Iako putuje svijetom, obitelj ga ne prati uvijek.



''Ne idu često, ali vole moju glazbu. Čak i moji unuci''.

Do sada je u Hrvatskoj bio nekoliko puta, no zemlju još nije uspio vidjeti.



''Kad smo na turneji, vidim aerodrom, vidim hotel, dvoranu i to je to'', kaže.

Na turnejama obiđu gotovo čitav svijet. S njim i orkestrom putuju kondicijski treneri i kuhari. U timu se govori čak 16 jezika.



''Ja govorim engleski, francuski, njemački, nizozemski, malo talijanskog i malo portugalskog''.

Među njima zasad nema hrvatskog, no poneku riječ je naučio.



''Dobro večer'', poručio je.

I to je dovoljno, jer jezik glazbe kojim je osvojio svijet - svi govore.

