Anina majka Marija Rukavina podijelila je dojmove nakon emotivnoga humanitarnog koncerta: ''To je bila njezina velika želja...''

Božićni koncert ''Želim život'' na Novoj TV ponovno je ujedinio Lijepu Našu. Zapjevali su Gibonni, Prljavo kazalište i Miroslav Škoro, a dosad je prikupljeno više od 750 tisuća kuna za rad zaklade Ana Rukavina. Dojmove nakon emotivnoga koncerta otkrila nam Anina majka Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade.

Sedamnaesti božićni koncert ''Želim život'' na Novoj TV ponovno je ujedinio Hrvatsku. Dosad je prikupljeno više od 750 tisuća kuna za daljnji rad Zaklade Ana Rukavina.



''To zovu mali ljudi, ali pod navodnicima mali, to su veliki ljudi. Kad dobijemo izlist iz Hrvatske, broj poziva i sve, onda se vidi da je iz manjih sredina puno više poziva'', govori Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.



160 pacijenata dosad je primilo transplantat širom Hrvatske i svijeta zahvaljujući Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Prikupljeni novac utrošit će se na stručno usavršavanje.



''Jedan liječnik otići će u Ameriku, isto tako planiramo u Europi nova kraća usavršavanja'', ispričala je Marija Rukavina.



Spašeni životi i uspomena na Anu Mariji su motivacija da i dalje predano radi na ostvarivanju kćerina sna.



''Najviše ono što sam obećala svojem djetetu, jer prije nego što se sve to dogodilo, u bolničkoj sobi kad je napisala to pismo, ja mislim da je ona isto predosjećala da se može dogoditi nešto loše, nije željela to izgovoriti, ali rekla je: 'Mama, tebe molim, ti si vodila u zdravstvu jedan dom zdravlja, znaš kako se to radi, preuzmi to na sebe. Ti ćeš to voditi, samo da se stvori veliki hrvatski registar i banka krvi iz pupkovine.' To je bila njezina velika želja, ležeći na odjelu, komunicirajući puno sa sestrama, a novinar koji je bio znatiželjan, željela je da se to napravi'', ispričala je Marija Rukavina.

Svi koji žele podržati ovogodišnju humanitarnu akciju ''Želim život'' to mogu učiniti do kraja prosinca pozivom na broj 060 9000.

