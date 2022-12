Majka Dražena Petrovića prisjetila se posebnog trenutka: "Poslije tragedije ja ne pjevam, ali tada sam zapjevala"

"Croatio iz duše te jubim", "Stina pradidova", "Zora bila"... Tomislav Bralić i klapa Intrade u prepunoj su Ciboni zapjevali svoje najveće hitove i što drugo nego oduševili i digli publiku na noge. S Bralićem je na pozornici zasvirao i jedan od njegovih četvorice sinova Marko, a slavni Bibinjac nam je otkrio koliko priželjkuje ulogu djeda. Atmosferu s koncerta donosi IN Magazin.

Tradicionalni zagrebački koncert Tomislava Bralića i klape Intrade budi posebne emocije jer se održava u dvorani košarkaškog velikana Dražena Petrovića.

"Nažalost nisam ga upoznao, samo sam ga gledao uživo dok je igrao u Jazinama, u Domu sportova i tu u Ciboni. Mama je jednom rekla : 'Tome, ja sam prvi put zapivala na vašem koncertu od kad je Dražen poša na drugi svit!' To mi je bilo najviše priznanje", kazao je za IN Magazin Tomislav Bralić.

"Od početka kad su krenuli, to je moja klapa, evo. Onda kad još dođu u Draženovu dvoranu, to ne možeš propustiti. Prvi put kad su bili u Domu sportova, poslije tragedije, ja ne idem ni na vjenčanja, ni ne pjevam, ali sam zapjevala, evo, s klapom Intrade", dodala je Biserka Petrović, majka Dražena Petrovića..

Naslovna pjesma novog albuma ''Još bi tija'' krije još jednu legendu. Napisao ju je Rajko Dujmić.

"Nažalost, on je otišao, ostavio je u ladici jednu pismu, njegova je supruga to poslušala i vidila je u toj pismi klapu Intrade, hvala joj što se sitila nas. Ja se nadam da će Rajko biti ponosan na nas večeras, ja ću to spomenuti. To su ti ljudi koji su otišli, ali su s nama. Kako je rekao Tomislav Ivčić - i onda kad nas ne bude bilo, pivat će se pisme naše", kazao je Bralić.

Bralića su fotografi ovih dana uhvatili u šetnji sa samozatajnom suprugom Mirjanom, također pjevačicom. Imaju četvoricu sinova pa jedva čekaju postati djed i baka.

"Još čekam i ja. Još studiraju, još neki i rade. Ja imam sad 54 godine, ne znam kad se did postaje, od 50 do 60, pa nadam se da do 60 hoću", kaže pjevač.

Najmlađi sin Marko zasvirao je na tatinu koncertu, a mnogi su primijetili da je Bralićeva ''slika i prilika''.

"Neki su u Zagrebu, meni fale kad ih ne vidim sedam dana, čujem se s njima fala Bogu, ali mi smo naviknuli tako. Bralići, nas je puno, nas je desetero dice bilo, 6 braće i 4 sestre, uvik smo zajedno, uvik smo u dvoru nekom i onda kad u tom dvorištu ne vidiš nikoga, vidiš da ti fali, tako kad je nas puno, to je meni normalna stvar", govori Bralić.

Bralić i klapa Intrade zagrebačkoj su publici već najavili - vidimo se dogodine!

