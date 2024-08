Kako su izgledale 80-e u Zagrebu i tko je bio najveći partijaner: ''Ja sam otvarala i zatvarala Saloon!''

Bujanje dobre energije i vibracija, tako je Husein Hasanefendić Hus opisao osamdesete godine u Zagrebu. Prepoznatljiva glazba, moda, izlasci, među ostalim, obilježili su te kultne godine. Naša vas Dorotea Filipaj, uz pomoć dobro znanih imena, vodi vremeplovom u to minulo, mnogima srcu drago vrijeme.

Kultnih osamdesetih mnogi se prisjećaju s nostalgijom. Špricanih hlača, tapiranih frizura, teške šminke, ali i svojevrsne bezbrižnosti. Tada se drugačije živjelo, razmišljalo i partijalo.

U tim je godinama Zagreb imao raznoliku društveno-glazbenu scenu. Mladi su izlazili u različite klubove, a birali su ih prema subkulturi kojoj su pripadali.

''Bila je Zvečka, samim time su bili rokeri i alternativa, Kavkaz, tamo su bili šminkeri. Zdenac, Big ban i Jabuka'', prisjeća se Sanja Doležal.

Ako ste željeli doživjeti najpopularniji disco-klub onog vremena u Zagrebu, morali ste posjetiti Saloon.

''Za ulaz je bio red čak do kina Tuškanac. Tamo smo bili kuhani i pečeni.''

''Otvarala sam i zatvarala Saloon, bila sam velika čagerica, strašno sam voljela plesat'', priznala je Alka Vuica.

''Od 12 do 5 ujutro, to je najčešće bilo... Ja sam znao sve ptice na Tuškancu, kak' se koja zove, di je jato, di spava jato…''

Legendarna pjesma Novih fosila nastala je upravo na šanku Saloona.

''Stevo Cvikić je ujedno napisao pjesmu... Jedna je pjesma nastala na salveti, a druga na podrapanoj kutiji od cigareta.''

Uz živu glazbu, osamdesete je u tom klubu obilježio i sport, odnosno nogometaši koji su ga redovito posjećivali.

''To su bili naši dečki koji nisu zarađivali te ogromne svote novaca nego su imali bolje plaće nego recimo prosječni ljudi. Ali su dečki koji su se voljeli družiti, popiti...Kranjčar... Super super ekipa.''

''Ja se mogu prisjetiti stvarno divnih trenutaka ovdje i proslava i tuge nogometne jer smo znali doći nakon utakmice ili se relaksirat ili tugovat'', govorio je Cico.

Masarykova je ulica bila samo središte zagrebačke društvene scene. U nekoliko kafića u ovoj su se ulici skupljali mladi iz cijeloga grada, kao i brojni umjetnici, dizajneri i naravno, glazbenici.

''Bio je uredno Johnny, Jajo, članovi Parnog valjka, Stublić.. Mi smo prvi bili ti koji smo u Zvečku dolaziti, čisto slučajno. Ona prva postava benda je živjela u 100njak metara oko Zvečke. Zvečka je bila ono, ajmo pit kavu i gledat komade'', govori Hus.

Nekadašnja Zvečka danas je zatvorena, ali čuveni Kavkaz svoja je vrata otvorio 2018. godine.

Ovdje smo pronašli fotografa Gorana Pavelića. Javnosti je najpoznatiji po svojim crno-bijelim fotografijama te kao jedan od glavnih kroničara svakodnevice Zagreba.

''Meni je nekak jako čudno da je moja arhiva s vremenom toliko dobila na značenju, nisam to mogao pretpostaviti da će se dogoditi… Uistinu. Proba Prljavog kazališta u galeriji Studetskog centra.. Naravno, još uvijek sa Davorinom Bogovićem'', govori Pipo.

Tako se u njegovoj arhivi mogu pronaći biseri osamdesetih. Brojne poznata lica koja to još tad nisu bila, ali i obične ljude.

Spominjanje klupske scene Zagreba ne može proći bez legendarnog Kulušića.

''Kulušić je što se mene tiče, puno stvari vezan. Prvo bio, sam DJ još u srednjoj ovdje na legendarnom programu Blue Moon. Također, sa Fantomima smo ovdje svirali, neki su ozbiljnji prvi koraci bili ovdje'', govori Robert Mareković.

Pazilo se jako na modni izričaj, koji je za njih bio dio identiteta na sceni.

''Sanja me zezala, znali smo govoriti "Modni". Pratio sam kak' se Abba oblačila, pa smo neke škljokice.. Pa smo jedne godine otišli u London prije Splitskog festivala i ljudi su mislili da su došli vanzemaljci.. Užas. To je bilo strašno. Ovakve čizme, platforme.. Najveća peta je bila 12 cm, užas. Kičma me boli i danas'', rekao je Zec.

Osmijeh na licu i divne uspomene iz minulog vremena ne stvara samo modna priča tog doba, već i mnogo više:

''Bilo je drugačije, definitivno. 80-ih, ali čini se da je ta kreativna scena bila puno jača nego danas.

''Ja bih voljela otići u Saloon u onom njegovom najvećem sjaju i plesat cijelu noć'', govori Sanja za kraj.

