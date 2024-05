Kako nastaju transformacije uoči finala showa ''Tvoje lice zvuči poznato?'' Vodimo vas iza kulisa i otkrivamo sve tajne!

Oduvijek vas je zanimalo kako nastaju transformacije kandidata iz showa Tvoje lice zvuči poznato? Sada vas vodimo iza pozornice gdje smo natjecatelje zatekli u posljednjim pripremama ove sezone - za finalnu epizodu, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

''Ovo šminkanje ja sam rekao ja sam popunio sve svoje želje, nakon ovoga šminka nikad u životu, haljina nikad u životu, štikle nikad u životu ali će mi falit ljudi, prijatelji, zezancija i sve, ali ova protetika satralo me, satralo'', priča Luciano Plazibat.



''Cijeli dan nekako gledam ljude, hvatam uspomene, nešto od svakog da uzmem mentalno čisto kad ću se prisjećat showa da se imam čega prisjetit. Bilo je prekrasno i šteta da je ovako brzo prošlo'', govori Tomislav Marić Toma.



''Kandidati će mi falit ali zapravo će mi falit svi ljudi okolo jer su svi bili podrška od produkcije, do ljudi na tonu, kameri, svjetlu, to je sve jedan veliki mehanizam. Cure u šminci, kostimi, koji su zaista kad samlo poklekneš ili padneš su super i kad malo poklekneš ma super si, super zvučiš, to će mi falit ljudi su bitni'', priča Marija Kolb.

''Prvi put imam malu tremu jer bit ću netko s Eurosonga i to netko baš spešl i osjećam baš odgovornost i želim zbog sebe napravit, želim zbog sebe izvest taj nastup brutalno'', kaže Antonija.



''Muškarac ponovno i to jedan s domaće scene i to jedan dance beat up domaće scene i jako se veselim jer vraća me u neke tinejdžerske, adolescenske dane kada se pupmalo'', kaže Marija Kolb.



''Evo Nikol radi svoju magiju da me pretvori u jednu dragu gospođu'', otkrio je Alen Bičević.



Alen, Marija, Toma i Antonija Dora natjecat će se za pobjedu, dok će Luciano i Antonija te Faris i Mia izvesti duete.



''Luciano je jedan zaigrani veseo duh izniman plesač koji bi meni mogao u životu dobro doć i drago mi je da sam ga upoznala kao predstavnika te generacije koja dolazi i od njega i Mie sam jako puno nekih novih stvari čula'', priča Antonija Šola.



Nakon finala i tjedana napornog rada, kandidati su spremni za odmor.



''Grupa Joy rastura ali ću uzeti tjedan dana da se prvo naspavam i najedem na mamimoj kuhinji i na tatinoj kuhinji i da udahnem svježeg morskog zraka'', doda je Alen.



''Malo odmoriti, vratiti se u Split, vidjet svoje prijatelje, obitelj i malo se vratiti na svoje staro'', govori Antonija Dora Pleško.



''Znaš kako ću se naspavat, mislim da nam to svima nedostaje. Onog tvrdog, debelog, čvrstog sna. A nakon toga već kreće ljetna sezona, svirke, koncerti, nastupi toga ima hvala bogu u izobilju tako da se vraćamo na pozornicu'', zaključio je Toma.



A prije toga:



''Dragi gledatelji, ovim putem vas pozivam da gledate Tvoje lice zvuči poznato u nedjelju, 20:15, 13. finalna epizoda bit će veselo vidimo se. Ako ja sad ne dobijem posao voditelja, nisam ništa u životu napravio!'', poručio je Alen Bičević.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je samozatajna Thompsonova supruga? Rijetko je imamo priliku vidjeti, a jedna od njegovih najljepših pjesama posvećena je baš njoj!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša kontroverzna manekenka obrušila se na bivšeg supruga s kojim je imala skandalozan brak: "Natjerao me da se slikam gola, puno sam plakala"