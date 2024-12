Odlasci na misu, molitva i zajedništvo: Kako poznati Hrvati i Hrvatice provode Božić?

O značenju ovog blagdana, odlasku na misu i svemu što nije materijalno, a čini bit Božića, naša Julija Bačić Barać razgovarala je s poznatim Hrvatima.

Domaće zvijezde Božić provode u krugu obitelji, a otkrili su nam kako i što za njih znači ovaj blagdan.

"Božić je rođenje Isus Krista i čim nam je to na prvom mjestu ovo drugo se podrazumijeva", rekla je Ivana Husar.

"Pravo značenje Božića je to neko zajedništvo i obitelj, ali to mogu i prijatelji i ne smijemo zaboraviti koja je prava svrha Božića", dodala je.

Odlazak na božićnu misu vjernicima je uvijek poseban osjećaj. Polnoćku ne propušta Tomislav Bralić, ali ni Željko Bebek.

"Teško je govoriti o nekim intimnim stvarima, o vjeri čoviku koji ne viruje ja samo znam da meni to pomaže i da je to doživljaj, meni to znači, ja kad pođem na Badnji dan na polnoćku ja osjetim nešto", ispričao je Tomislav Bralić.

"Jednom sam za Božić bio u Kanadi pa smo i tamo otišli na polnoćku, puno puta smo u Dubrovniku nastupali pa bi išli na polnoćku u svetog Vlaha", rekao je Željko Bebek.

Pripreme za današnji dan trajale su 4 tjedna adventa.

"Kroz budnost, kroz zornice, kroz svakodnevne mise i zapravo cijeli ovaj period iščekivanja Božića je ono što ljudi iščekuju cijelu godinu", otkrila je Husar.

I Vedran Mlikota slaže se da je značenje Božića mnogo više od onog materijalnog.

"Božić mi znači sve ono što se danas sve više izgubilo, Božić mi nisu Dubai palačinke ni kobasice od 10 eura nego mi je Božić slama koja mama prospe prije molitve", otkrio je Mlikota pa dodao:

"Božić mi znači kićenje kuće bršljanom posvećenim, paljenje Badnjaka, okupljanje obitelji i jedna skromna večera to mi je Božić. Obitelj na okupu - to je ono što svi priželjkuju na ovaj veliki blagdan."

"Izuzetno cijenim svaku priliku da budemo zajedno da budemo kod kuće u Osijeku i veselim se svakom Božiću", ispričala je Mia Dimšić.

Mario Roth će Božić provesti u krugu obitelji, jednako kao i Tomislav Bralić.

"Nas je 10 u obitelji pa kad se svi skupimo braća i sestre nas bude Bralića 50 na okupu", istaknuo je.

Božićnu večer neki će ipak provesti na pozornici.

"Već poslije božićnog ručka moram na put jer imamo koncert", rekao je Roth.

"Badnjak i Božić to mora biti kod kuće i to mi je jako bitno i ako si ne mogu priuštiti ta dva, tri dana onda ne znam gdje smo stigli kao društvo", rekla je Mia.

Osjećaji sreće, zajedništva, ljubavi koje Božić donosi, kad bi barem trajali cijelu godinu.

"Ja mislim da je jako bitno da se taj duh Božića ne izostavi ne zaboravio, a koliko vidim ljudi su baš željni tog božićnog duha", istaknula je Marija Husar.

"Ja znam da su svi ljudi veseli, radosni, nije to zbog nečeg čega nema. Ja u to vjerujem", zaključio je Bralić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Princa Louisa kamere su opet snimile u preslatkom trenutku, nešto ga je posebno oduševilo!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Vragolasti Dennis odrastao je u zanosnog frajera, a glumu je zamijenio nečim sasvim drugim!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iznenadit ćete se kad vidite što si članovi kraljevske obitelji međusobno daruju za Božić!

Pogledaji ovo Celebrity Josipa Lisac na svoj je način čestitala Božić, snimka je hit na internetu: ''Ikona!''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte prekrasne obiteljske fotke uz koje je Severina čestitala Božić, imala je i posebnu želju!

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Habijan prisjetio se važne osobe koju je izgubio, ovaj dio godine posebno mu teško pada