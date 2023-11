Evo kako izgleda kći našeg glazbenog para koja će karijeru nastaviti njihovim stopama: ''Sve ovo radim na svoju inicijativu, zabavno mi je''

Bend Pips chips & videoclips u utorak je održao prvi od pet koncerata u nizu. Dubravku Ivanišu na pozornici su se pridružile supruga Yaya i kći Lucija. Frontmen Pipsa našem je Bojanu Kosijeru za In magazin priznao da mu je brak s umjetnicom nagrada te otkrio kakve je probleme imao dok je pisao omiljenu pjesmu Dinamovih navijača.

Pipsi su održali prvi klupski nastup u Zagrebu nakon pune četiri godine, a publika je jednako uživala u legendarnim hitovima, kao i pjesmama s novog albuma naziva ''Vesna''.

''Mi ćemo svaki dan krenuti s Vesnom, a onda taj drugi dio koncerta hojla haj kak ste kaj, pa po lojtrici gor i dol'', kaže Dubravko Ivaniš.

Dubravko je dvadesetak godina u braku s pjevačicom Jinxa Yayom, s kojom je dobio kćer Luciju, a koja namjerava studirati klavir ili pjevanje i kaže kako mu je drago što joj je usadio ljubav prema glazbi.

''Dvije strasti sam joj usadio, jedna od tih je za mjuzu, za bendom i dat ću joj šansu da se iskaže'', kaže Dubravko.

''Sve ovo radim na svoju inicijativu, zabavno mi je to, mogu se igrati u tom području. Čast mi je naravno. Iskreno, svaki put kad budem, kao da me nema na stageu, imam totalni blackout, ne znam koji je osjećaj'', kaže Lucija, Dubravkova kćer.

Kakav je osjećaj gledati supruga i kćer zajedno na stageu?



''Super, čudno. Dobro, na supruga sam navikla, ali dijete kad gledaš da izvodi nešto, baš fora'', komentirala je Jadranka Ivaniš Yaya.

Dubravko nam je priznao kako smatra da ga je život nagradio brakom s umjetnicom.

''Evo, zna me nazvati i pitati hoću li doći na ručak koji je u šest…Dva sata su ujutro, nisam u najboljem raspoloženju, onda me nazove i kaže kako se brine. Kad tako prođe preko 20 godina braka onda se zabrineš i pitaš - jesam li ja tako dobar ili loš. Stvarno sam imao sreću, ne znam čime sam to zaslužio. Prvo je veći tigar od mene u svakom smislu, a drugo ne moram joj ništa objašnjavati'', govori Dubravko.

''Uglavnom nailazimo na iste probleme i iste metode rješavanja tih problema. To je univerzalno zapravo, samo je pitanje u kojem si mediju tako da lako je kad imaš to s kime podijeliti, da'', dodala je yaya.

Frontmen Pipsa nam je priznao da je imao problema dok je pisao omiljenu pjesmu Dinamovih navijača, i to sa susjedom.

''Imao sam tu gospođu partviš ispod sebe, mi smo bili četvrti kat, ona treći i ona je drškom partviša lupala po našem podu koji se tresao. Općenito sam bio cijelo vrijeme problem'', prisjetio se Dubravko.

Pipsi će svoj koncertni maraton završiti u subotu, a svi nastupi su rasprodani.

