Jurica Pađen otkrio što bi bio da nije pjevač, a i koju je pjesmu posvetio supruzi: ''To je bilo malo šale na vlastiti račun''

"Fratello", "24 sata", "Što si u kavu stavila" - samo su neki od hitova Aerodroma, koji će se sutra oriti zagrebačkom Tvornicom. Što bi bio da nije glazbenik, koju je pjesmu posvetio supruzi te zašto mu je na vrata hotelske sobe pokucala policija, otkrio je našoj Anji Beneti za In magazin!

"Otkazani let" sutra stiže u Zagreb. I to u Tvornicu kulture, gdje zagrebački Aerodrom sa beogradskim Pilotima sprema koncert za pamćenje.



"Naime, organizatori iz Tvornice su dobili ideju da spoje Pilote i Aerodrom što je vrlo duhovita kombinacija, a na neku foru smo zajedno i kretali. Oba benda su iz 80-ih, tako da osim imena ima i drugih poveznica.", objasnio je Jurica Pađen.



Zagreb je samo jedna od postaja iznimno uspješne turneje grupe Aerodrom u kojoj je dosad uživalo više od 40 tisuća ljudi. Uz nezaboravne hitove: Fratello, 24 sata ili pak Običnu ljubavnu pjesmu, poznati rockeri zasvirat će i svoju novu uspješnicu Bura ore more.



''Na beogradskom radiju 202 je bila hit tjedna i na prvom mjestu njihove top liste što je prilično uspješno za jednu pjesmu ako uzmemo u obzir da se samo u Hrvatskoj dnevno snimi preko 30 pjesama, znaci to je 10000 pjesama gosdišnje...", kaže Jurica.



S Bura ore more prvi put u karijeri predstavili su se na Splitskom festivalu. Zanimljivost je i to što bi poznati rocker s diplomom ekonomskog fakulteta, da nije glazbenik, najvjerojantije bio ribar.



''To me zanima. Volim otvorene prostore, volim more. Ribarstvo je u biti isto kao svirka, ideš, baciš mrežu, ne znaš hoćeš li što uloviti. Napraviš koncert ne znaš da li će biti 100 ili 1000 ljudi. "



U bogatoj karijeri dugoj više od četiri desetljeća Pađen je napisao je 200-tinjak pjesama. Mnoge od njih su autobiografske, e evo koju je posvetio supruzi.



"Dovela si me u red. To je bilo malo šale na vlastiti račun'', otkrio je Jurica.



Na jednom od prvih nastupa doletjela mu je boca u glavu, a nikad neće zaboraviti ni dan kad im je basist čudom nestao iz hotelske sobe. Satima su ga bezuspješno pokušavali pronaći, a u potragu se čak uključila i policija.



''A kaj se dogodilo? On je po noći odmjesečario iz sobe i hodao po hodniku i otvorio je neka vrata i legao u tu sobu. I ovaj se budi u sobi, nema ničega, nema stvari, nema bubnjara i zove recepciju kao pa di sam ja, pa kao ti ne znaš kako da mi znamo. I onda se ustanovilo da je on zaključan u tuđoj sobi i da je odmjesečario po noći iz svoje sobe. ", ispričao je Jurica.



Na počecima karijere , priznaje nam, policija je pokucala i na vrata Pađenove hotelske sobe.



"Neke cure su išle s nama, otišle s nama u hotel tvrdeći da su punljetne, a sad ne gledaš nikome u osobnu. I negdje u 4 ujutro policija lupa na vrata, dolaze s ljutim očevima...'', prisjetio se Jurica.



Nove stranice knjige nezaboravnih anegdota mogli bi ispisati već sutra u Tvornici. Zagrebački Aerodrom ne može dočekati novi let sa svojom vjernom publikom.

