U novoj pjesmi Jure Brkljače ulogu ima i legendarni vratar hrvatske nogometne reprezentacije!

Prvo je snimio Kampo Kaštelo, pjesmu o kvartu u kojem je odrastao, a sada je Jure Brkljača svim Zadranima poklonio himnu "Zadar zauvik". U njoj svoju ulogu ima i legendarni vratar hrvatske nogometne reprezentacije Danijel Subašić. Kakvu? Zna naša Anja Beneta.

Himna Zadra - tako već nazivaju novu pjesmu Jure Brkljače . "Zadar zauvik" - notna je posveta njegovu rodnom gradu koja na prvo slušanje izaziva trnce svim Zadranima, ali i ljubiteljima Donatova grada.



Dok su mu u stihovima pomogli Dino Petrić i Miroslav Rus, u videospotu je snage udružio sa starijim bratom. Osim što se prihvatio redateljske palice, sigurno dosad niste znali, Marino svira i u Jurinu bendu.



Jure je u spotu odao počast zadarskim velikanima poput Tomislava Ivčića. Ugostio je i jednog poznatog Zadranina. Legendarnog vratara Vatrenih Danijela Subašića.



"Kad smo radili spot, imao sam ideju da sudjeluje sa mnom netko tko je legenda grada Zadra, tko je ostvario veliki uspjeh, a to je definitivno Danijel Subaši . Jednom prilikom sam ga vidio kako igra košarku, vidio sam ga da igra dobro košarku i sjetio sam se toga, pozvao sam ga, jer Zadar je grad košarke, i eto Danijel je pristao, svaka mu čast !"



Suba je imao čast košarku zaigrati u originalnom dresu Kreše Čosića.

''Koji mi je dao Krešo Butić, isto legenda grada Zadra i čovjek koji vodi Muzej zadarske košarke i koji se također trudi na nitko ne zaboravi povijest grada Zadra."



Vrijeme ne može izbrisati ni Jurino sjećanje na odrastanje u voljenom mu Zadru. Upravo gledate fotografije malenog Jure koji se u djetinjstvu nije odvajao od nogometne lopte.



Iako danas zbog posla, više od pola godine živi u metropoli, za svoju buduću obitelj, samo jedan grad vidi kao moguće mjesto stanovanja.



"Ja bih sigurno volio i inzistirao na tome, to jest potrudio se maksimalno da to bude u Zadru jer ja bih volio proći cijeli svijet, ali bi živio samo u Zadru zauvijek, i volio bih kad imam djecu, da i moja djeca odrastaju na Donatu i jednostavno odrastaju uz more, i osjete to što sam ja osjećao u djetnjstvu.", zaključio je JUre.

