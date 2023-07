Jole nam je otkrio što ne radi kad su njegovi koncerti u pitanju: ''Hoću da se ljudi malo zažele, ne volim to...''

Miljenik hrvatske estrade Jole, ponovno je oduševio publiku u sklopu Đakovačkih vezova. Tko je zaslužan za ljubav prema glazbi te kada možemo očekivati nove hitove, zna naša Darija Walter.

Ni iznenadni pljusak nije uspio pokvariti odlično raspoloženje na Jolinu koncertu. Ovaj popularni pjevač zabavne glazbe već više od trideset godina svojim zaraznim melodijama zabavlja publiku. Glazbu je zavolio još kao dijete, kada je s pet godina upisao glazbenu školu.



''Pa genetika, roditelji i mislim da imam već čak i neke nasljednike u obitelji. Svi volimo, svi volimo glazbu'', kaže.

Nastup na Melodijama hrvatskog Jadrana rezultirao je pjesmom ''Duša od papira'', od koje je, kaže, sve počelo.

''Tako da je to, ta pjesma odmah postala hit onda je došla ''Jednina i množina'', ''Zove zove'', a mislim da je taj pečat i ta dvi stepenice gori dala ''Nosi mi se bijela boja'' i onda je krenulo dalje'', prisjetio se Jole.

Uz to što ga publika voli, Jole se može pohvaliti velikom popularnošću i na vjenčanjima. Da je rođeni zabavljač, svjedoči i činjenica kako su nastupi rasprodani godinama unaprijed. Osim na vjenčanjima, nastupa i na rođendanskim zabavama, kao i na drugim proslavama.



''Ja i kad sam gotov u ponoć, ja i ostanem do kraja je l' volim to ali ovaj meni su svadbe možda 10-20 posto posla'', kaže Jole.

Da mu nije važna samo zabava, svjedoči i njegova humanost. Premda skromno priznaje kako ne voli o tome pretjerano govoriti, pomoći drugima uvijek mu je bilo važno.



''Pa ne znam, mislim da nisam ja jedini to je broj jedan, a mislim da je lijepo dijeliti, širiti, davati pogotovo onaj tko može.”, kaže Jole.

Glazbene nastupe uz obiteljske obveze, Jole uspješno balansira. Uz dobru organizaciju i tim s kojim radi već 23 godine, sve se stigne.



''Samo ja ne volim prečesto nastupati da se ljudi malo zažele, neću sad pjevam večeras tu pa za 15 dana 3 kilometra dalje. Ja to ne radim.", objasnio je.

Osim brojnih koncerata diljem Hrvatske, Jole ima i druga iznenađenja. Uz provjerenu ekipu pripremaju se nove pjesme koje će uskoro ugledati svjetlo dana.



"Imamo sad dvije nove pjesme koje je napravio Tonči Huljić. Mislim da je to ostaje Jole ali jedna skroz malo ajmo reć ozbiljnija priča, ozbiljniji tekstovi, ozbiljnija produkcija ali ovaj to će bit onako neki pomak. Mislim da će bit ljudi oduševljeni'', siguran je Jole.

Bez obzira na loše vrijeme, Jole je još jednom potvrdio status najvećeg zabavljača na hrvatskoj sceni. Premda već ima dovoljno glazbenog iskustva, čini nam se kako je Jole tek na početku. Svojom zaraznom energijom uspio je oduševiti sve prisutne unatoč kiši koja nije stala do kraja koncerta.

