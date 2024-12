Jole o sinu kojeg je dugo želio: ''Ima u njemu onog mangupskog!''

Splitski studentski advent sinoć je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a rekord posjećenosti oborio je Jole. Kralj zabave ponovno je dokazao zašto je jedan od omiljenih pjevača u Hrvatskoj. Kako provodi blagdane, što mu je najvažnije u životu i koje planove ima za 2025., otkriva naš Hrvoje Krolo.

Kod Jole je Badnjak rezerviran za obitelj, a Božić se najčešće slavi u rodnom Zagvozdu, uz tradicionalni blagdanski ručak. Iako se ne boji ući u kuhinju, glavnu riječ tada vode njegove supruga i majka.



''Volim ja, ali samo te dane ja dođem s puta pa onda ponovo na put i nemam se tih dana vremena posvetit pripremi hrane, ali nema ni potrebe jer moja supruga i hvala Bogu majka koja je još tu svi daju obol. Peka, ali uglavnom ta zimska spiza, sarma, raštika i naravno uvik je pršut i sir na stolu.''



Jole obitelj stavlja na prvo mjesto. Njegove kćeri rastu, ali kako kaže, ponosan je što zadržavaju osjećaj obitelji koji im nastoji usaditi. Najmlađi sin Ivan već pokazuje da je tatina kopija – živahan, opušten i uvijek spreman za mikrofon.



''Zavodnik? Ne znam još hoće li biti zavodnik, ali će biti Superman, Hulk! Ja nisam bio tako mišićav kad sam bio mali živ je isto k'o i ja. Mogu reć' da ima u njemu onog mangupskoga i ima onog – tata ajmo se mažit, malo me češkaj. On je još mali 5 godina ima.''



Za Jolu je 2024. godina bila puna uspjeha i s osmijehom se na nju osvrće. No 2025. donosi nove pjesme i još više koncerata, što pjevača čini iznimno uzbuđenim.



''Imamo pripremljenu pjesmu za iduću godinu, Tonči Huljić je ovaj put radio, zadnju pjesmu je radio Pero Kozomara i Alka Vuica. Tražimo sad neke termine da odemo po deseti put Australija, Kanada, Amerika ako uspijemo to iskombinirat, ako ne otić ćemo na jedno od toga. Bit će svega samo Bože zdravlja i mira u svijetu.''



Njegove božićne želje su jednostavne – zdravlje, sreća i ljubav za sve. Jole kaže da upravo to čini blagdane najljepšim – dijeljenje radosti i zajedništva s obitelji i publikom.



''Moje božićne želje su 20, 30 godina uvik iste i nisu floskula to je da su svi zdravi u obitelji, da je mir u duši. Želim zdravlja i mira i da vidim što više nasmijanih ljudi.''

Njegovi koncerti stvaraju uspomene, a Jole ostaje kralj zabave koji svojim hitovima i toplinom povezuje sve. Za obitelj i publiku, on je simbol radosti i zajedništva – baš onako kako blagdani i trebaju izgledati.

