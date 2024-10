Veliko humanitarno srce Johnnyja Deppa, evo kako je bolesnoj djeci u bolnici uljepšao dan!

Hollywoodski miljenik Johnny Depp nije samo glumac već i slikar, glazbenik te humanitarac. Nedavno je predstavio i svoje novo redateljsko djelo, a veliko srce pokazao je družeći se s djecom u bolnici odjeven poput poznatog pirata Jacka Sparrowa.

Poznat je po osebujnim ulogama u filmovima Tima Burtona, poput ''Škarorukog Edwarda'' ili ''Čarlija i tvornice čokolade''. Glumac Johnny Depp je i slikar i glazbenik, ali i humanitarac koji često donira dobrotvornim organizacijama. U samo nekoliko dana predstavio je svoje novo redateljsko djelo, kao najpoznatiji pirat družio se s djecom i otvorio novu izložbu.



Uskočivši u ulogu koja ga je obilježila, onu Jacka Sparrowa iz ''Pirata s Kariba'', tijekom boravka u španjolskom San Sebastianu razveselio je malene pacijente na odjelu pedijatrije i onkologije.

S mališanima je razgovarao, igrao se i smijao, a mnogima nije promaklo kako je zapravo njima otkrio svoj novi osmijeh:



''Gdje je vaš brod?'', pitalo ga je dijete.

''Prodao sam ga da mogu kupiti ove zube. Sve drugo je strašno, ali zubi su bijeli!'', našalio se.

''Ti ih imaš više od mene'', dodao je pokazavši na djetetova usta.

Ovaj humanitarni pothvat preusmjerio je pozornost s crvenog tepiha filmskog festivala u San Sebastianu. Depp je redateljski debitirao prije gotovo 30 godina u Cannesu s filmom ''Hrabri''. Sada je stigao njegov novi film – ''MODI.''



"Ideja je došla na telefonski poziv Al Pacina koji je rekao: ''Sjećaš li se one Modiglianijeve stvari koju sam namjeravao napraviti prije mnogo godina, mislim da bi je ti trebao režirati.'' Rekao sam, ''Što, kako to misliš?'' Mislim, kad Pacino govori, morate ga slušati i tako sam pobjegao s njim.''



''Modi - Tri dana na krilu ludila'' inspiriran je epizodom iz života slavnog talijanskog umjetnika Amedea Modiglianija, tijekom boravka u ratom razorenom Parizu 1916. Al Pacino uskočio je u ulogu kolekcionara umjetnina.



"Imao sam puno bolje, rekao bih beskrajno pozitivnije iskustvo u vezi s ovim. Ovaj svaki dan je bio napor jer sam morao učiti od tih momaka, oni donose stvari i bilo je kao, "O moj Bož " to bi ponekad čak promijenilo smjer sljedeće sekvence ili dvije. Ali nikad to više neću učiniti. Nikada više. Ne, možda bih. Oprosti, ispričavam se, mogao bih."



Iako je Depp pravi mamac za medije, ovog puta nije bilo tako. Naime, novinari su odbili doći na zakazan intervju s glumcem kako bi ukazali na, prema njima, nepravedan tretman prema sedmoj sili na filmskim festivalima. Nezadovoljni činjenicom da ne mogu prići velikim filmskim zvijezdama, odbili su izvještavati i o filmu.



Intervjue je nastavio u New Yorku na Manhattanu. Sinoć je predstavio svoju novu kolekciju umjetničkih djela.



''To je moja prva ljubav od malih nogu. Ali odmah do toga, naravno, je još jedan, znate, tihi oblik izražavanja, koji je crtanje i sastavljanje tih slagalica linija, oblika i sličnih stvari. Dakle, u biti sam samo odlučio ne - više se ne ograničavati, znaš?''



Djela su to nastajala od njegovih ranih dvadesetih do danas.



"Ideja je zapravo bila provesti ljude kroz razdoblja i iskustva koja - sve predstavlja određeni trenutak razdoblja, znate, kao, baš kao tetovaže"

''Moj svakodnevni posao bio je, znate, kino, snimanje filmova, gluma, što god. Ali sa strane sam imao sve druge stvari koje su mi bile barem jednako važne. Odnosno, kao stvaranje glazbe.''



Neka od najistaknutijih uključuju intimne portrete članova obitelji i prijatelja, poput njegove majke, Betty Sue i oskarovca Marlona Branda, kojem je jedna od posljednjih uloga bila upravo u Deppovu debitantskom redateljskom filmu.

