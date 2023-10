Jesu li poznati Hrvati kao vino - što stariji to bolji? Evo kako stare Grašo, Bebek, Jole, Grdović...

Slavne dame često proučavamo do najsitnijih detalja kada je izgled u pitanju, a starenje i bore su pod posebnim povećalom. Bacimo zato oko na poznate Hrvate da vidimo kako oni prkose godinama. Ekipa In magazina zavirila je u arhivu i saznala kako su na početku svojih karijera izgledali Petar Grašo, Mladen Grdović, Željko Bebek, Jole i drugi. Jesu li kao vino - što stariji to bolji?

Ovako je Petar Grašo izgledao na početku karijere. Publiku je već prvim singlom bacio na koljena i osvojio ženska srca. Kasnije je priznao da mu titula seks simbola i nije baš najbolje legla.



''Mislim da je moja vrlina definitivno ta što sam se na vrijeme otrgnuo od tog medijski nametnutog imidža da sam ja nekakav seks simbol. Ja nisam izašao na scenu da budem seks simbol. Seksi simboli ovise o trbušnjacima, seksi simboli ovise o tome koliko su lijepo ispali, ali to je potrošna stvar'', govorio je Petar Grašo 2011. godine.



Nakon dugogodišnje veze s Danijelom Martinović, danas je u sretnom braku s Hanom Huljić, s kojom ima kćerkicu Albu. Godine mu očito idu na ruku.

A u prilogu In magazina možete vidjeti kako je 2005. izgledao Goran Ivanišević.



Naš je teniski as ljubio neke od najzgodnijih Hrvatica. I današnja mu je supruga Nives česta gošća liste najljepših. Zbog prosijede kose i brade još uvijek nosi titulu jednog od najšarmantnijih Hrvata.



Grdović je danas majstor za zabavu, a u mladosti je pozornost plijenio zlaćanim uvojcima.



U prilogu možete vidjeti i kako su u mladim danima izgledali Jole i glumac Janko Popović Volarić, a gospodin u bijelom odijelu je Marko Grubnić.



''Nekad sad kad vidim neke stare slike pomislim šta mi je bilo ali nekako imam opravdanje za to. Ja sam nekad bio modni mačak koji je žario i palio tom javnom scenom, koji je bio ekscentričan'', zaključio je Marko Grubnić jednom prilikom.



Ekscentrična Bebekova izdanja teško će tko nadmašiti. U mladosti je čak nosio i 15 centimetara visoke potpetice.



''Nogavice su prekrivale dio njih, ali ja sada to otkrivam ovako kako je izgledala ta cipela uz satensko odijelo. Ja sam se jako dobro osjećao u visokim petama jer su one tvrdile da sam zaista netko drugi, ja sam stvarno bio sebi interesantan i čudan kad sam bio 15 cm viši nego što jesam, nekako sam i drukčije hodao kao mankenke što rade i manekeni'', objasnio je Bebek jednom prilikom.



Koji su poznati Hrvati s godinama poput vina - ''što stariji to bolji'', ostavljamo da prosudite sami.

