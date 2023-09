Od krunidbe naših domaćih ljepotica prošla su desetljeća, no one i dalje izgledaju mladoliko, evo u čemu je njihova tajna!

Jednom miss uvijek miss. Moto je to po kojem žive brojne domaće okrunjene ljepotice poput Ane Sasso, Danijele Gračan, Fani Čapalije i Anice Kovač. Iako su od njihovih krunidbi prošla desetljeća, one i dalje izgledaju besprijekorno. Koja je tajna njihova mladolikog izgleda, koliko je tu botoxa i kozmetičkih tretmana, a koliko sreće i zadovoljstva iznutra, vječne misice su otkrile našem Davoru Gariću za Inmagazin.

Sa samo 19 godina, Anica Kovač te je 1995. osvojila titulu prve pratilje Miss svijeta. I danas, nadomak 50-oj, zasipaju je komplimentima gdje god se pojavi.



''Ja volim da lijepo starim! Može bit da se i ne opterećujem. Ja mislim da ljepota i starost nose svoje. Mislim da kroz tu neku energiju koju ja evo za sebe mogu reći, znaš i sam kakvu imam, i većina ljudi znaju zato što sam ja i privatno i u javnosti uvijek ista, mislim da je to možda neki ključ'', rekla je Anica jednom prilikom.



Od Danijeline titule Kraljice svijeta prošlo je još više. Više od 3 desetljeća.



''Godine čine svoje, ne možemo im pobjeći. Bitno je da ih dobro nosimo. Da nas ne bole leđa, da se dobro osjećamo'', zaključila je Danijela Gračan.



Ivana Delač ove godine slavi dvadeset godina otkad je proglašena Miss Universe Hrvatske.



''Ljepota je u oku promatrača, a znamo da su promatrači ponekad okrutni i ne dozvoljavaju nimalo pauze kad je ljepota u pitanju nas javnih osoba koje vide na malim ekranima. Ja osobno nisam opterećena, svaka godina i svaka bora na mome licu odraz je nečega što sam ja u životu prošla, bilo to lijepo ili bilo to ružno i to je nešto što se pamti. Sva invazivna kozmetika, sva kozmetika su dobrodošle, ali godine ne treba skrivati, meni su 43 i ja sam na njih ponosna'', izjavila je Ivana.



Ana Sasso i danas je sinonim za ljepotu žene. Ovih je dana objavila fotografije u kupaćem kostimu. Od njezine titule Miss Jugoslavije prošlo je 40 godina. Evo njezine tajne ljepote i u 60-oj.



''Pravilna prehrana, dovoljno odmora, vježbe i biti sretan i zadovoljan sam sa sobom. Ja mislim da je to ipak najveći utjecaj, ta neka naša unutarnja vedrina, radost, svjetlo i da to onda izlazi na van. Ako ne možeš promijeniti druge, promijeni sebe. I počela sam od sebe, dakle, radom na sebi ja sam sebe dovela u situaciju da sam potpuno mirna sama sa sobom, nosim ljubav i svjetlost, evo ga, vjerujete, u sebi nosim ljubav i svjetlost i to je to'', otkrila je Ana.



Vanja Rupena okrunjena je '96., u zlatnom dobu domaćih misica. Danas je modna agentica u Italiji, a za dobar izgled zaslužan je i idiličan bračni život, kaže.



''Ja sam definitivno našla, iako to modža ne izgeda, jaču osobu pored sebe. Definitivno sam jedino za muža mogla imati jaku osobu, da ne govorim inteligentnu, zgodnu, meni je ipak važno da mi je muž i zgodan. Imam i to. I visok je čak'', izjavila je jednom Vanja.

I Fani Čapalija, 30 godina nakon titule Miss Hrvatske i najljepše Europljanke, izgleda besprijekorno.



''Stvarno je...ne meni, nego svakom je lijepo, kad te netko pohvali, ali kad te pohvali od srca, a ne eto samo da te pohvali'', kaže Fani.



Uz unutarnji mir i sreću, ipak je potrebno brinuti se o koži i njegovati je, priznaju ove vječne misice.



''Ja sam jako dehidrirani tip, meni treba vlaga, sve što je svježe, sve kreme koje daju neku vlažnost, ajmo to tako reć i dobru masažu'', otkriva Anica.



''Rekla bih da sam u zadnje vrijeme počela jako razmišljat da se ne treba sunčat, izbjegavat sunce, pokrivat se što više, odnosno mazat se visokim faktorima, 50, jer mislim da je sunce najveći neprijatelj koži'', smatra pak Danijela Gračan.



A sjećate li se ove okrunjene dame. Maja Sulić, supruga rukometaša Renata Sulića, bile je Miss Universe Hrvatske prije 22 godine, a danas imaju četvero djece.



''Kod mene je to sve prirodno. Ja moram zahvalit dobrim genima, to su dalmatinski geni 100% i moji roditelji su prekrasni. Nažalost ne mogu reći da se jako puno trudim, ali činjenica je da volim dobro izgledati, i kad u nekim stvarma pretjeram onda se nakon toga malo pripazim, umjerenost u svemu, to je najvažnije. Ja volim biti skroz prirodna, a onda i vidim da je odraz na meni da izgledam mlađe.'', otkrila je Maja.



Uz ovakav osmijeh, godine ljepoti zaista ne mogu ništa.

