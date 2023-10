Ova priča mogla bi promijeniti vaš trenutačni pogled na svijet i natjerati vas da se zapitate koliko ste uistinu zahvalni!

Jan Bolić boluje od spinalne mišićne atrofije i gotovo je potpuno nepokretan, a može micati samo jedan prst. I tim jednim prstom natipkao je već svoju šestu knjigu naziva ''Dan po dan''. On uistinu živi dan po dan, a od njega bismo mogli naučiti mnogo.

Ovako Jan potpisuje svoju novu knjigu Dan po dan. Na promociji u Zagrebu dirnuo je sve prisutne jer je živuća inspiracija i motivator.



''Ne mogu utjecati na sve stvari oko sebe, ali mogu utjecati na stvari u sebi'', kaže Jan Bolić.



To je samo jedan od mnogih citata koje ćete pronaći u njegovoj drugoj knjizi ispovjedne proze. Bilo je neizvjesno hoće li knjigu završiti jer ga je u tome pokušala spriječiti bolest.



''Taman sam bio pred kraj knjige i onda sam se zarazio koronom i bio sam dosta loše, morao sam ić u bolnicu i na intenzivnu njegu i onda su me stavili na respirator pa sam pitao na hitnoj: "Joj bojim se ako umrem, neću završit knjigu." Ali evo neće grom u koprive'', govori Jan u svom stilu.



Nevjerojatno je humorističan i pozitivan unatoč svim nedaćama koje su ga snašle. Jan živi sa spinalnom mišićnom atrofijom, preživio je komu i spoznao zahvalnost koju rijetko tko od nas zna svakodnevno osvjestiti.



''Iskreno mene motivira cijeli život, svaki dan koji mi je poklonjen. Mi uzimamo sve zdravo za gotovo, a to sve može nestati u jedan tren. Uvijek kažem, bez obzira na sve prepreke i sve moramo živjeti sretan život, ali moramo sami odlučiti'', zaključio je.



A on je odlučio da nema predaje. Živi život punim plućima. Putuje, ide na koncerte a otkrio nam je i na kojem je posljednjem bio.



''Bio sam na 50 Centu i imao sam čast jer sam ga upoznao. I bilo je super. Volim house, volim rap i volim trap'', kaže.



Jan živi u Rijeci, a ono što je neizostavan dio svakog njegovog dana je odlazak na kavu.



''Najbolje sjest u miru i popit kavu, ali sad još nisam popio kavu. Nisam stigao, tu je velika gužva pa sam skoro zakasnio'', objasnio je.



''Jan ko Jan je takav, nema kod njega stajanja nema kod njega sutra ću nema kod njega kukanja. Ni ne možeš kukati, ja uvijek kažem kad njega vidim kako je on zadovoljan i sretan uz sve svoje nedaće, nemamo se mi što žaliti'', govori Janova majka.



Majka Maristela njegova je stijena, a njezinoj predanosti uistinu treba skinuti kapu.



''Mama mi je sve. Ona mi uvijek pomaže, da nemam mamu ne bi mogao ni izaći van, ni obući se ni popiti vode, a kamoli ovo drugo'', govori Jan.



''On kaže svako jutro kad se probudi eto zahvalan je, eto što se probudi jer ne zna što ga čeka sutra, jer je već imao par takvih situacija u životu iz kojih smo se jedva izvukli, ali zato je ta knjiga Dan po dan'', objasnila je Janova majka.



Dan po dan punim plućima nastavit će živjeti i dalje. Jan kaže, samo je važno da ovaj jedan prst koji i dalje funkcionira i još dugo bude dobro. :)

