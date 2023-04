Frontmen omiljenog domaćeg benda objasnio razloge jedne od najtežih životnih odluka: ''Stvari koje su presudile...''

Vijest da frontmen Begina napušta glazbeni svijet mnoge je iznenadila. Tu odluku Mario Budišćak s obožavateljima je podijelilo na svojim društvenim mrežama. A o razlozima ove odluke progovorio je pred kamerom In magazina, kao i tome kako nastavlja svoj poslovni, ali i životni put.

O odluci da napusti Begine i svijet glazbe, njihov frontman Mario Budišćak dugo je razmišljao. Još težom ovu odluku su učinila sjećanja na sve koncerte, pjesme, putovanja i dobru zabavu, kojima je bio obogaćen njegov život u posljednjih 20-ak godina.



''Krenula je suza, ali to je sve dio jedne lijepe priče koju ću pamtiti samo po lijepim stvarima'', kaže Mario.



No presudila su dva razloga.



''Prvi razlog je moja obitelj koja jednostavno je bila dosta sa strane uz cijelu priču s Beginima. Puno rođendana sam propustio i više ih ne želim propustiti. A druga stvar je alergija koja me muči, od proljeća do 10. mjeseca i kad dođe koncert, ja ne mogu dati sto posto'', priča Mario.



O svemu proživljenom s Beginima, kaže, dao bi se snimiti film. Ni za čim ne žali, tek možda za jednim. Za time što nisu odsvirali koncertnu turneju Australijom. No i bez njega, ovaj sastav nastavlja sa svirkom. Marijev nasljednik, ipak, nije još poznat.



''Oni će sami morati ili naći nekoga ili prepoznati, osobu u formaciji jer su izuzetni glazbenici. Od tih 5 ljudi u bendu je pet pjevača, možda netko od njih nastavi tu priču'', objasnio je Mario.



Od srca im želi sav uspjeh, a ne sumnja ni kako će bend njemu pružiti potporu i sada kada se više ne vidi na pozornici.



''Poduzetnik sam već dugi niz godina, imam obrt, firmu koja uspješno posluje, preuzeo sam obiteljski biznis od oca'', kaže Mario.



Uz to, Mario je i općinski te županijski vijećnik.



''Moja poruka mladima je da se bave poduzetništvom, ali i politikom. osobno jesam u politici, ali kao podrška. Ako se kvalitetni ljudi ne počnu bavit politikom, ovo neće ići u dobrom smjeru'', smara Mario.



A o budućnosti treba voditi brigu. I misliti na svoju djecu te na ono što im ostavljamo.



''Uskoro se nadam da bi moja obitelj se mogla povećati za člana ili članicu'', kaže Mario.



Mario već ima petogodišnjeg sina Frana, a za obiteljski sklad zaslužna je supruga Zorica.



''Da nije bilo Begina, tih putovanja, ne bih upoznao ni svoju prekrasnu suprugu Zoricu koja mi je jako promijenila život. I koja je imala strpljenja za izbivanja iz kuće. Ovim putem joj se zahvaljujem od srca'', rekao je Mario.



A priča s Beginima počela je uz krijes i svirku. U Jastrebarskom, na Uskrs. Baš u tom gradu, također na Uskrs, ovaj će sastav imati jedan od svojih posljednjih koncerata s Marijem za mikrofonom.



''Dođite da se proveselimo do ranih jutranjih sati. Vidimo se'', poručio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.