Jacques Houdek progovorio o djeci i otkrio kakav je roditelj: "Ja osobno, evo moram razočarat, ne vjerujem u odgoj!"

Djeca ga vole gotovo poput Sv. Nikole i Djeda Božićnjaka, a njegov dječji album ''Kad si sretan'' klinci obožavaju već 17 godina. Gospodin Glas Jacques Houdek dvostrukim je koncertom u Lisinskom razveselio dječicu, a nama je otkrio kakav je roditelj, zašto ne vjeruje u odgoj i kako izgledaju blagdani u njegovu domu, ispričao je Davoru Gariću iz IN Magazina.

"Najveći privilegij imam u ovoj državi da su me klinci stavili na taj jedan pijedestal i da me vole skoro ko Sv. Nikolu i Djeda mraza! Neću si to utvarati, ali ako pogledaš ovako malo, budućnost mi je sigurna! Za mene nema zime", govori Jacques Houdek.



Razloga za biti sretan i viknuti ''hura'' Jacquesu ne nedostaje.



"Ja sam sretan svaki dan! Stvarno će sad zvučati kao floskula, ali što sam stariji to sve više zazivam ''Bože zdravlja!'' i stvarno je to jedino kaj nam treba. Malo nam za sriću triba, što kaže moja Doris. Samo da smo zdravi, da smo na sigurnom, da nas ništa ne drma, ništa ne trese i onda u svakom danu možeš pronać zadovoljstvo", kaže pjevač.



Dva rasprodana koncerta u Lisinskom u istom danu i tisuće dječjih osmijeha, sve na krilima njegova megauspješnog dječjeg albuma Kad si sretan.



"Nisam mislio da će to bit takav fenomen, da će to postat najprodavaniji dječji album hrvatski svih vremena, to nisam znao, to nitko ne može znati. Možeš samo osjetit iskru u srcu i slijedit tu neku iskru kao i svakim projektom i nadat se najboljem i ovdje se dogodilo više od najboljeg. Sljedeće godine je punoljetnost, napravit ćemo veliki spektakl", ponosan je Jacques.



Jacquesovi klinci nisu baš više klinci. Njegova je mezimica ovih dna proslavila rođendan.



"Kaže jedna moja pjesma ''Što je vrijeme, zašto leti?... Sofija ima 17 godina, David ima devet i pol, na proljeće 10, tako da da, velika djeca, veliki tata, čuj kaj da ti velim....", priča glazbenik.



A tko u odgoju njegove djece ima najvažniju ulogu? Roditelji, škola ili, kako danas često biva, internet i društvene mreže!



"Ja osobno, evo moram razočarat, ne vjerujem u odgoj! Ja vjerujem da smo svi rođeni takvi kakvi jesno, savršeni, ti klinci su savršeni! Njima samo treba onaj neki dobar primjer jer će oni iz neverbalne komunikacije najviše naučiti. Kakvi smo mi ljudi će se reflektirati kakvi će oni postati. Kakva im iskustva priredimo u životu, to će ih formirati kao osobe. Ja gledam kroz svoje dvoje djece, brat i sestra, oni su potpuno različite individue, svatko za sebe. Odgoj jednog djeteta i odgoj drugog djeteta, nema veze jedan s drugim...pristup, biraš, tražiš, pipaš i shvatiš da si nemoćan i da se samo možeš nadati najboljem i samo ih bezuvjetno, najjače na svijetu voljeti, dati podršku i biti uvijek tu za njih i dati im do znanja da doista da im pihaš za vratom da imaju taj jedan osjećaj da imaju tu energiju, da imaju taj vjetar u leđa. To je sve što mi možemo, a ostalo je - oni su savršeni točno takvi kakvi jesu. To ti ja iskreno mislim", iskren je Houdek.



Ruke će se složiti i u Jacqueseovoj obitelji ovih blagdana. Provest će ih u miru, okružen najmilijima.



"Zajedno kao i uvijek! Mi smo za blagdane uvijek doma. Za nas je najvažnija obitelj, mislim da smo kao i svi normalni ljudi. Badnjak i Božić nikada, nikada ne radim, ove godine ne radim ni Novu godinu, nisam žalostan nešto osobito, bilo bi dobro da se popravi budget, ali kao ovako malo vratim film, ja sam obično u prosjeku, uvijek jednu novu godinu radim jednu ne radim, ali Božić i Badnjak, baš nikada! Nema tog novca, nema tog angažmana, koji me može... Eventualno za Štefanje mogu promolit glavu iz kuće!" kaaže Jacques.



Nakon zagrebačkog, slijedi dječji spektakl i za sve klince i klinceze u Splitu 11-og prosinca, kada će ih Jacques zabaviti svojim najljepšim dječjim pjesmama.

