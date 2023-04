Jacques Houdek otkriva zbog čega ne nosi vjenčani prsten: ''Kad vidim snimku s vjenčanja...''

Jacques Houdek slavi 18 godina prvog dječjeg albuma "Kad si sretan", a na svoju proslavu krenuo je iz Makarske. Zbog čega nitko oko njega nije vjerovao u uspjeh dječjih pjesama, zašto ne nosi vjenčani prsten te koji su mu planovi za nadazeći 42. rođendan, otkriva za In magazin!

Mnoge generacije su odrasle upravo uz dječje pjesme koje je Jacques otpjevao prije skoro 2 desetljeća. Iako su sada sastavni dio njegovog glazbenog repertoara, na samom početku nisu svi gledali tako.



"Kao i na puno stvari što sam u životu radio podizale su se obrve na početku. To ti je otprilike bilo kao da sad Matija Cvek se sjeti izdati album za djecu. Ja sam u to vrijeme imao album "Čarolija" izuzetno je dobro prodan u zlatnoj tiraži. I sad bi on snimao dječji album, a čak nema ni dijete, nego samo imao 4 nećaka tada. Ali to je bila moja želja.", priča Houdek.



I nije pogriješio. Pjevačev instinkt pokazao se kao pun pogodak. Dobio je Porina za još jedan album za djecu "Idemo u zološki vrt". No na tome ne namjerava stati.



"Bit će to album uspavanki. Za sve one roditelje koji kažu eee ne mogu ja to, dijete mi ne bi nikad zaspalo haha pa da mogu pustit Jacquesa da ununa klince u san i to mi je velika želja i već postoji popis najljepših svjetskih poznatih uspavanki.", priča Houdek.



Travanj je mjesec u kojem Jacques slavi svoj rođendan, a ove godine otpuhat će 42 svjećice sa svoje slavljeničke torte, iako priznaje, da nije od velikih slavlja, želje postoje.



"Zdravlje i zdravlje i još 30 kila da skinem. U posljednjih 3 godine sam skinuo 30-tak i još 30 i ja prezadovoljan. Nemam nikakvu ideju da ću biti maneken. Ali mi je zdravlje na pameti, zdravlje djece, obitelji, prijatelja i to je sve što nam treba i mislim da smo svi naučili da je to što nam treba u životu", zaključio je Houdek.



Krož život već 17 godina plovi uz svoju suprugu Brigitu, koja mu je najveći oslonac ali i osoba čiju kritiku bezuvjetno poštuje. Pjevač napominje da se upravo u tome krije tajna njihovog uspješnog braka.



"Ljudi uvijek kažu kompromis, a ja mrzim tu riječ. Mislim da je tolerancija ključnija. Ali tolerancija moje supruge. To što je ona takva to je tajna. Jasno mi je da nisam jednostavna biljka za biti sa mnom 24 sata dnevno, a i dobro je što sam često na putu pa se zaželimo jedno drugog.", govori Houdek.



A dogodilo se i priznanje zbog čega ne nosi vjenčani prsten.



"Ma malo me žulja, tih 30 kila koje sam spomenuo taman toliko sam manje imao na vjenčanju. Kad vidim tu snimku - ma vidi maloga . Ali vratit će se prsten!", kaže Houdek.



Njegov oštar stav i britak jezik nerijetko dođu do osuda, no pjevač kaže, kako će uvijek govoriti ono što mu je na duši. Svi su s nestrpljenjem očekivali Jacquesov osvrt na ovogodišnje pobjednike Dore, no on ga govori samo za naše kamere.



"Ja sam ovog puta napravio nešto drugo, nazvao sam kolegu Prlju, da im čestitam na pobjedi i da im poželim svu sreću i da im dam koji savjet. On je bio oduševljen i pričali smo sat vremena. Zamisli taj razgovor Jacques Houdek i Prlja iz Leta 3, ovim putem im želim svako dobro i da se ne ukakaju tamo i da budu kao da su na koncertu na Korzu u Rijeci.", poručio im je Houdek.



Ljeto koje je ispred nas za pjevača će biti radno, projekti koje je osmislio čekaju svoju realizaciju kao i jedan duet za koji obećaje da nitko neće ostati ravnodušan.

