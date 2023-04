Pobjednica strahovala zbog aparatića za zube, mislila je da će otežati put do krune: ''Iskreno...''

Mlada odbojkašica Nina Šimunac okrunjena je za prvu Miss Beauty Zagreba u povijesti. U pobjedu nije bila uvjerena zbog aparatića za zube, no žiriju to očito nije smetalo. Na izboru je zapjevao Marko Bošnjak koji je nedavno priznao da mora raditi u restoranu brze hrane kako bi financirao svoj gazbeni put, a violončelistica Ana Rucner pokazala je nikad isklesanije tijelo. Sve o ovom izboru ljepote možete saznati u prilogu In magazina!

Izabrana je prva Miss Beauty Zagreba i Zagrebačke županije, osamnaestogodišnja Nina Šimunac.

''Treniram ples, trenirala sam i odbojku 9 godina, volim druženja s obitelji i prijateljma, bavim se u slobodno vrijeme još nekim sportskim aktivnostima, studentica buduća na Ekonomskom fakultetu'', u par riječi se opisala Nina.



U pobjedu nije bila potpuno uvjerena. Razlog je aparatić za zube, za koji je mislila da će joj otežati put do krune.



''Iskreno me bilo strah, prvenstveno sam mislila da ću ga morati skidati ili da se jednostavno neću moć smijati sa zubima, ali evo, oduševilo me ovo!'', priznala je.



Na pozornici izbora Miss Beauty Zagreba blistala je još jedna dama, Ana Rucner.



''Netko ima nepravilnije lice, ali je puno izazovniji i ljepši od nekog tko je savršeno pravilan po nekom PS-u današnjice, koji ni ne znam koji je to danas. Ali cijela ta kombinacija je bitna, ali najvažnija je ta energija iznutra, kad se čovjek dobro osjeća, odna to pršti na sve strane'', smatra Ana Rucner.



To je recept za uspjeh i atraktivne Trogiranke Jelene Katarine Kape. Miss Turizma Hrvatske 2014. u posljednje vrijeme aktivna je na TikToku, gdje s pratiteljima razgovara uživo.



''Publika me fenomenalno prihvatila što sam se i ja malo iznenadila s obzirom na te predrasude o misicama, a tu u suštini imaju nekakvu priliku vidjeti me u nekakvim normalnim dnevnim, jutarnjim izdanjima, bez šminke, pijemo kavu, kuhamo ručak, pričamo o svakakvim temama i jako zanimljiva platforma'', priča Jelena Katarina Kapa.



Misteriozan zato nije pjevač Marko Bošnjak. Nakon pobjede na regionalnom glazbenom natjecanju, nastupa na Dori i novih pjesama, nedavno je obznanio da radi u restoranu brze hrane kako bi financirao svoj glazbeni put.



''Pa i dalje radim tamo jer raditi se mora, ali istovremeno i nastupam, ali trudim se nekako to dvoje ukombinirati, ali mislim da u poslu nema ništa loše, treba raditi, tako da ja moram raditi te neke poslove jer nisam još na razini na kojoj bih htio biti ili na kojoj ću biti, ali ono, ništa posebno. Mislim da je to OK stvar'', zaključio je Marko Bošnjak.



U restoranu je u doticaju s kupcima pa ga često i prepoznaju.



''Imam doticaj s ljudima i tu i tamo se dogodi da netko skuži tko sam ja, ali ljudi većinom budu pristojni i ne žele me zamarati, svjesni su kakav je to posao, znaju da mi je zadnja stvar na sijetu da se slikam dok im dajem hranu, ali OK je, snalazim se, drago mi je da sam borben i da radim na svojim ciljevima'', dodao je.



Na svojem cilju više od tri desetljeća radi Ana Rucner. Nakon tri godine pauze vraća se u Kinu, gdje će nastupati i držati masterclasove. Upravo u toj predanosti violončelu leži tajna njezinih isklesanih ruku.



''Sviram violončelo 30 i ...neću si odati godine, makar google zna sve...skoro 35 godina sviram čelo....pa zamisli svaki dan...to su ruke, svira se rukama samo nažalost, ali u teretani jesam povremeno, i treniram isto tako, ali nisam dosljedna i malo sam neuredna'', otkrila je Ana.



Jelena zanosnu liniju duguje genima.



''Pa prije svega sigurno mogu zahvaliti mojoj genetici, Dalmatinka...ne kažu bezbeveze da su Dalmatinke najlipše žene u Hrvatskoj, ali treniram 5 do 6 puta tjedno, ja sam sportski tip, bivši profesionalni sportaš, tako da kako kažu ''jednom miss, uvijek miss'', jednom sportaš, uvijek sportaš!'', zaključila je Jelena.



To je plan i program i mlade Nine, koja uz sport i modeling na jesen kreće na studij ekonomije. Što joj je od toga na vrhu liste prioriteta?



''Pa meni možda čak fakultetska diploma iako bih se i ovime htjela baviti i nekako mi je podjednako na prvom mjestu i jedno i drugo'', otkrila je.



Izbor Miss Beauty Hrvatske održat će se krajem godine u Zagrebu.

