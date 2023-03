Pjevač iz Kraljeva, Aleksa Perović prvi je napustio Survivor: "Nadam se da ću se jednom možda vratiti sa zdravim plućima''

Iza nas je prvi tjedan zabavno-natjecateljskog showa Survivor. Natjecatelji su se suočili s prvim izazovima, ali i prvim ispadanjem. Aleksa Perović, pjevač iz Kraljeva pokazao je da zbog zdravlja ne može izdržati kompetitivan tempo i prvi je napustio daleki otok. Što se još dogodilo proteklog tjedna u Dominikanskoj republici, saznajte u prilogu In magazina!

Prvi je tjedan Survivora iza nas, ali i prve nominacije. Aleksa iz Crvenog tima odmjerio je snage s Plavim Eneom.

Za pobjedu u duelu, natjecatelji su trebali stati na postolje, sa štapom uzeti valjak i kroz željeznu konstrukciju dovesti valjak do postolja koji se nalazi na vrhu.

Pobjednik je bio onaj koji je prvi postavio šest valjaka na predviđeno mjesto, a to je bio Enea. Pjevač iz Kraljeva, Aleksa Perović, odlazi kući.



''Apsolutno sam očekivao da ću biti nominiran jer one stvari koje sam ja pružio na terenu i u kampu zadnjih 3-4 dana nisu bile na niovou koji je potreban za ovaj šou i za cijelo pleme, tako da je to potpuno očekivano bilo'', kaže Aleksa Perović.

Zdravstveni su ga problemi spriječili za nastavak natjecanja, no:



''Nadam se da ću se jednom možda vratiti sa zdravim plućima'', kaže.

A i prije samog ispadanja, natjecatelji su imali prilike iskusiti što znači život bez hrane, vatre i ostalih blagodati.



''Danas smo tokom dana najviše pokušavali zapaliti vatru, ali još je neuspješno. Malo nam moral pada, ali nećemo odustatii'', izjavila je Nora.



''Znači to danas moramo uplaliti, tu rižu što smo dobili bez te vatre, nemamo niš, a ne znam šta bi s tom rižom'', izjavio je Enea.



''Prvi put u život sam jela puževe i nisu loši, evo recimo za ove uslove i za prvi put'', rekla je Draga.

A nove avanture Plavog i Crvenog tima možete pratiti već danas u 22.15!

