Ivanu je transplantacija koštane srži spasila život: ''Mislili su da neću preživjeti, a danas imam obitelj...''

Sve zdrave osobe, koje imaju između 18 i 40 godina, mogu se upisati u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Danas on broji više od 67 tisuća potencijalnih darivatelja. Zašto je to važno, najbolje zna Ivan Alvir, koji 26. siječnja slavi svoj novi rođendan. Priča Saše Knežića.

Ivan je u studentskim danima svakih nekoliko tjedana osjećao gubitak energije i malaksalost. Tek kad mu dulje vrijeme, unatoč svim naporima, temperatura nije padala, kontrola krvi pokazala je ono što će se kasnije dijagnosticirati kao akutna mijeloična leukemija.

''Pa bilo je ono dosta šokantno naravno, život ti se promijeni iz temelja praktički. Jučer sam bio na fakultetu, tad sam imao 20 nepunih 21 godinu, tad sam još studirao, ideš na fakultet sve OK odjednom nema više ni fakulteta, ti si smješten tamo na Rebro u izolacijske jedinice.''

Prvi pokušaj liječenja nakon tri kemoterapije bio je autogenom transplantacijom koštane srži, odnosno, laički rečeno, sam je sebi donirao matične stanice. Iako je sam postupak prošao dobro, maligne stanice su ostale, pa je krenula potraga za nesrodnim donorom. Ivan je bio ovisan o transfuzijama jer je ostao gotovo bez ijedne krvne stanice.

''Znači nisam imao imunološku stanicu sebi mislim tih tri mjeseca konkretno ovaj i tad mi se bila i zakačila ovaj jedna gljivica u nosu koja je krenula već prema mozgu tako da su konačnici morali odstraniti dobar dio ovaj kostiju u nosu. To je baš bila prilično gadna situacija kada u konačnici je bila prognoza da neću još ovaj dugo preživjeti.''

Nakon uspješne operacije, dočekao je nesrodnog donora, ali ne iz prvog pokušaja.

''Kod mene je bila situacija da nakon što su našli prvog nesretnog donora da je ta osoba odustala ipak da bi dala matične stanice tako da to je bio taj još jedan trenutak kad ono ponadaš se, a na kraju ipak ništa od toga ne bude zbog toga sam morao primiti još jednom ciklus terapije više.''

Iz drugog pokušaja je ipak nađen donor, transplantacija je uspjela te nakon mjesec i pol u bolnici, počeo je oporavak.

''Pa naučiš se ja bih rekao prvo tom nekakvom strpljenju jer kemoterapija dugo traje, ti si tamo sam sam sa sobom, naučiš tko ti je najbitniji u životu od znači prvenstveno naravno obitelj familija prijatelji koji ostanu uz tebe i ostali ljudi znači naučiš cijenite odnose ovaj međuljudske pogotovo.''

Najviše ga je, kaže, na životu održala vjera, ali i pozitivan stav. Iako je zbog bolesti morao zamijeniti oba kuka, danas se smatra zdravom osobom.



''Završio sam ekonomski, sad radim kao financijski konsultant, 2017. sam se oženio i dobio blizanke, 2019. i treće dijete curicu tako da super. Evo u konačnici sa svim tim i lošim nalazima naravno u principu i to liječenje potencijalno može dovesti do toga da ne možeš imati djecu. Evo hvala Bogu kod mene to nije bio slučaj tako da u konačnici obitelj, živimo tu u Samoboru…''

Iako do kraja života mora jednom na godinu na kontrolu, s obzirom na sve što je prošao, Ivan 26. siječnja smatra svojim drugim rođendanom.

