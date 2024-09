Njegova odijela osvojila su mnoge poznate dame, čak i našu bivšu predsjednicu, a na spomen jedne dame zasuze mu oči

On je majstor poslovne elegancije. StiLIst i dizajner koji dokazuje da klasika i jednostavnost nikada ne izlaze iz mode. Njegova odijela osvojila su mnoge poznate dame, čak i bivšu predsjednicu. No na spomen samo jedne, zasuze mu oči.

Prije više od 7 godina, ime Ivan Friščić postalo je sinonim za odijela. Iščekujući jesen, već je spremna njegova nova kolekcija, u kojoj su odijela ponovno u fokusu. No ovog puta uvodi boje koje omekšavaju strogoću i daju im raskoš.

''Sve kolekcije prema zimi kreću biti tmurne, turbone, dosadnjikave, i htio sam makar jesen napraviti da bude malo drugačija, da ima uzoraka. To nisu printani uzorci, to su uzorci u tkanju, i to je ona ljepota i bogatstvo tog finog štofa, te fine tkanine koja jednostavno izgleda besprijekorno kada se svaršeno ukroji. Odijelo je komad koji treba biti isfitan do kraja, mora pristajat do zadnjeg detalja, ja vidim svaki nedostatak koji se treba popravit od malo suziti na leđima, dužine rukava, nogavice'', priča.

To je ujedno najbolji pokazatelj kako klasična i snažna jednostavnost nikad ne izlazi iz mode. Uz malu crnu haljinu, u svakom ormaru, trebalo bi biti i jedno crno odijelo:

''Odijelo s hlačama je ono koje u potpunosti drži primarnu poziciju, suknje su postale sve rijeđe ali se lagano vraćaju, sad vidimo tendenciju prema svjetskim tjednima mode. Klasika nikad neće izaći iz mode, ako investirate u dobro odijelo, dobar kaput, bluzu, cipele i torbu, vi ste sebi napravili garderobu, i onda tu garderobu u nekom svom smislu, stilu ili načinu, prilagođavate svakodnevici'', kaže.

Kao stilist stoji iza stylinga informativnog programa Nove TV. Za vrijeme njezina mandata odijevao je predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Kao dizajner osvaja mnoge poznate dame. Za ovu kolekciju izabrao je poslovnu ženu:

''Nekad radimo s poznatim damama, nekad radimo s damama koje možda nisu poznate široj javnosti, ali su poslovne žene, ostvarene žene, žene koje utjelovljuju na neki način viziju žene koju ja vidim'', kaže.

''Ja radim u izdavaštvu kao urednica za publicistiku, i dosta je važno profesionalno odijevanje, posebno kada su neke prigode poput promocija knjiga'', govori Nikolina Bakula.

''Jednostavno sva odjeća, sve što ja radim, šta ja živim šta ja osjećam, jest jedna lijepa, fina klasika s nekakvim pomakom'', govori Ivan Friščić.

Kaže kako u djetinjstvu zapravo nije imao previše veze s modom. Završio je povijest i geografju. No pogled na modu, rijetki znaju, utkala mu je omiljena mu profesorica, na čiji spomen lice poprima dječji osmijeh i priziva sretne uspomene:

''Izjavio sam to u novinama i bila je cijela ponosna, uzela je novine i ovak po školi hodala šalir, i rekla moj Ivek je mene spomenuo, užasno je slatka, sad je u penziji, i ona je baš ono jedna predivna, predivna žena. Baš je profesor s velikim P, znaš kad imaš ljude koje te obilježe odgoje na neki način. Profesorica povijesti iz gimnazije koja je bila ta koja je cijelo vrijeme oblačila te prekrasne kostime, chanell buklee koji su bili nešto koje je meni, kao što imamo olfaktorna sjećanja, tako i vizualna, i jedno od najupečatljivijih je ta njena odjeća, moje cijeli rad je omage njoj na neki način'', zaključio je Ivan.

Vjerujemo kako će i ona na ovu kolekciju Ivana Friščića biti ponosna.

