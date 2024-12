Islamović, Tifa i Bregović pune dvorane po regiji: ''Kad se sjetim kako je izgledala prva godina Bijelog Dugmeta...''

50 nastupa na 50 različitih lokacija za slavljeničkih pola stoljeća. Turneja Bijelog dugmeta već je u punom zamahu, a dvorane po regiji Islamović, Tifa i Bregović redovito pune. Zašto Bebek nije s njima na pozornici, što publika može očekivati u zagrebačkoj Areni i kakva je atmosfera u bendu, u backstageu mariborske dvorane, doznala je naša Dorotea Filipaj za In magazin.

"Ružica si bila", "Đurđevdan", "Napile se ulice" samo su neki od megahitova koji su Bijelog Dugme u prošlom stoljeću vinuli u zvijezde. Danas, 50 godina od osnutka najpoznatije jugoslavske grupe, njhov osnivač i lider, Goran Bregović, govori o tome kako o takvom uspjehu, nije mogao ni sanjati.



''Ja kad se sjetim kako je izgledala prva godina Bijelog Dugmeta, ta prva od 50... Mi smo tri stotina dana svaki dan svirali. Od nekih sela Gajdobre tamo u Vojvodini, do neki sela slovenskih u kojima su se isto slavile neke stvari za koje nisam ni znao da postoje, dakle, 300 dana... Bili smo u nekom kombiju u kojemu je stalno ispadala neka poluosovina, stalno je bio neki sa šarafincigerom da to ugura nazad. To nam je prvo napravilo neku disciplinu, da razumijemo da ništa ne ide lako, da to što gledaš i čitaš u novinama kako ovi se samo kupaju u šampanjcu i skaču na najljepše manekene, ako ne prođeš 300 sela u Jugoslaviji, nećeš stići do šampanjca i manekenki'', prisjetio se Goran Bregović.

Od Sarajeva i Splita, preko Beča i Stuttgarta pa sve do New Yorka i Chicaga. Jubilarna turneja u punom je zamahu.



Kako izgleda taj život rokera na turneji?

''A kao i uvijek. Poslije koncerta ostaneš sam u sobi sa nekim sendvičem. To tako uvijek izgleda. Ne znam je l' tako i Rolling Stonesima, ali nama je to uvijek tako izgledalo'', priča Bregović.

Publika od 7 do 77 puni dvorane uglas pjevajući pjesme koje su postale evergreeni.



''Imamo i nove generacije, od 18 19 godina koje su najvjerojatnije ukrale iz ladice svojih roditelja te LP ploče, CD-e i naučili te pjesme'', dodaje Alen Islamović.



''A to je dokaz s ove distance određene, da ono što smo radili, zahvaljujući Goranu i ostatku ekipe, da je vrijedilo'', dodaje Tifa.

Bregović sa svojih 74, Tifa s 10 manje, a Islamović u 68. godini života i dalje žive onu - rokenrol nikada ne umire.



''Da nam je lijepo, da smo na pozornici ko nekad, da pravimo tu buku. Ta organizacija buke je nešto od čega se teško čovjek odvikava... Ne znam jeste ikad čuli da se netko iz rokenrola umirovio. Ne, samo s pozornice odu i umru'', zaključio je Goran Bregović.

Pjevač s najdužim stažem u bendu, Željko Bebek koji je s Bregovićem snimio 6 albuma, ne dijeli pozornicu s ostatkom članova.

Kamena spoticaja bilo je i među ostalim članovima, no sve je to kažu, u dalekoj prošlosti.



''Nemamo mi nikakvih problema, nismo mi da cjepidlačimo, da nešto posebno tražimo na stageu, u garderobama.. Odlično se družimo, dobro smo raspoloženi, zdravi smo i želimo radit ovaj posao iskreno'', kaže Alen Islamović.



''Mi jesmo prijatelji, ali sada smo nakon toliko godina došli i oprostili sve greške koje smo počinili tijekom godina jedan drugom i doživjeli kataru. Ali za ovo vrrijedi živjeti. I da sutra umrem, meni je super'', zaključio je Tifa.

Pozitivnom energijom i sjajnom svirkom razveselit će i sve obožavatelje 29. ožujka velikim nastupom u zagrebačkoj Areni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.