Koje glumačke zvijezde nisu odoljele redateljskom šarmu? Ove su priče dokaz da iza kamera život piše još romantičnije scenarije!

Dijeliti radno mjesto s partnerom - noćna mora ili san snova? Odgovor smo potražili u filmskom svijetu, u kojem ne nedostaje romansi između redatelja i glumaca. Koja su to inozemna i domaća glumačka imena izgubila glavu za šarmantnim redateljima, saznajte u prilogu In magazina.

Filmski setovi pravi su romantični poligoni. Kako u Hollywoodu, tako i na domaćem terenu, ljubavi se rađaju ne samo među glumačkom ekipom, već i između glumaca i redatelja. Milla Jovovich tako je čak dva puta pala na redateljski šarm. Nažalost, prvi brak s Lucom Bessonom potrajao je tek dvije godine, da bi nakon toga uplovila u novu bračnu luku s redateljem Paulom W. S. Andersonom.



''Upoznali smo se na setu Resident Evila i jednostavno smo kliknuli, izvrsno smo se zabavljali radeći zajedno. Mislim da kad ljudi dijele neki zajednički interes imaju više šanse da im veza uspije, a mi dijelimo više zajedničkih interesa'', priča Milla Jovovich.



Glumica Haley Bennett 2017. strastveno se zaljubila u redatelja Joea Wrighta, a jednom kad vas spoji emocija, u svijetu filma, poslovna je suradnja gotovo neizbježna. Tako su tijekom pandemije surađivali na filmu Cyrano.



''Kad je krenula pandemija, Joe je smatrao da je trenutak da krenemo raditi na ovom filmu. To je priča o povezivanju, točnije našoj nemogućnosti da se povežemo, a mi smo to izrazili kroz medij filma'', priča Haley.



Da miješanje privatnog i poslovnog ne mora nužno biti loša ideja, dokazao je niz domaćih parova, među kojima su svoje mjesto našli Helena i Dalibor Matanić. Ovaj glumačko-redateljski tandem spojila je predstava Thelma i Louise, a iduće će godine proslaviti desetu godišnjicu braka.



''Prije nekoliko godina moja žena je rekla da nikad neće raditi sa mnom i zaprijetila, ipak se vratila i pokazala da može raditi sa mnom, ja mislim da je ona sjajna glumica i ovdje je pokazala što zna'', rekao je Dalibor Matanić.



''Koliko god da se protivim, sad kad Dado ovo čuje, on uvijek govori da ja ne želim raditi s njim, a želim raditi s njim on je toliko inspirativan, širi neke nove svjetove, dimenzije tako da apsolutno volim, a evo ako smo uspjeli sada nadam se da ćemo i u budućnosti uspjevati'', dodala je Helena.



Jer nije lako skakati iz parterskih u poslovne uloge i natrag. Zato mnogi kreativni parovi oklijevaju prijeći osjetljivu granicu. Redateljica Sam Taylor-Johnson, poznata po svojem radu na franšizi 50 nijansi sive, dugo je čekala projekt dovoljno siguran za suradnju s partnerom Aaronom.

''Bio je to materijal koji smo dugo tražili da možemo surađivati na njemu. Jednostavno se činilo da je to savršena platforma za suradnju'', govori Sam Taylor Johnson.



''Bio je to proces, ali sviđao mi se. Bilo je to jedno od najzanimljvijih iskustava snimanja filma'', priča Aaron Taylor Johnson.



Još jedna romantična priča, kakvu teško da bismo pronašli, čak i filmskom scenariju, ona je Ecije Ojdanić i redatelja Roberta Orhela, koji slave idiličnih 14 godina braka.

''Pa mi nismo od tih formalnih proslava, moj suprug i ja slavimo dječje rođendane, Božiće, Uskrse, nekako treba slaviti i živjeti ljubav svaki dan, a ovo. Dobila sam cvijeće, ja sam njemu isto nešto poklonila, dosta smo neformalni i ne patimo od toga. Mislim da je nekako jako lijepo da rastemo zajedno i da imamo dvoje prekrasne djece koja rastu u krasne ljude, da nam je lijepo, da pratimo jedan drugoga u svojim promjenama i to je najvažnije'', govori Ecija.

Lukas i Barbara Nola imali su ljubav kakvu mnogi ne dožive, ali o kakvoj sanjaju, čak i ako nema svoj happy end. Jer čak i 33 godine braka postalo je premalo u onom trenutku kad je Barbara izgubila svojeg supruga.



''Ja sam jako ponosna da sam imala uopće privilegiju živjet s jednim tako veličanstvenim umjetnikom jer sam se u njega zaljubila kad smo bili mladi ne zato što je bio nevjerojatno zgodan nego zato što je bio kreativan i sve što je stvarao mi se strašno sviđalo. Ja volim da me sve podsjeća na Lukasa, jer onda imam osjećaj njegove prisutnosti'', ispričala je Barbara Nola.



Ove su ljubavne glumačko-redateljske priče pravi dokaz da, iza kamera, život piše scenarije romantičnije, od onih koje se odvijaju ispred njih.

