Indira i Rimac u procesu rastave, Cvek se vjenčao, a Rozga zaljubila: ''Srce isto sluša. Sretna sam i zadovoljna!''

Vrijeme je za ljetnu ljubavnu inventuru iz života bogatih i slavnih. Indira Levak je šokirala objavom da se razvodi, Matija Cvek se oženio, a ljubav se ušuljala i u srce Jelene Rozge. U aktualne ljubavne zavrzlame slavnih Hrvata vodi nas Davor Garić.

Ljetnu ljubavnu inventuru slavnih započinjemo krajem jedne ljubavne bajke. U bračnom životu Indire Levak sve se činilo idealnim, pa je viješću da se razvodi šokirala javnost.



''Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijelim poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji'', objavila je Indira.



Nakon nešto više od deset godina braka, došao je kraj ljubavi s poduzetnikom Miroslavom Levakom. Što je kumovalo razvodu, nije otkrila.



''Ima tu i bonace i tramontane i bure...uuuuuh! Naš život je jedan veliki roller coaster, kužiš. Međutim, on je jedan veliki radoholičar, što mene u ovim godinama, pedesetima, pomalo, neću reć živcira, nego straši jer ne voplim tu njegovu ludu energiju jer ja jesam ovako malo blesasta, ali sam kod kuće vrlo mirna'', pričala je Indira nekad.



U procesu rastave je i poduzetnik Mate Rimac, no u životu Matije Cveka pak cvjetaju ruže. Oženio je lijepu Miriam Cikron u bazilici svetog Antuna Padovanskoga u Zagrebu. Par je u veljači dobio kćerkicu Lotu.



''Pjevam više nego ikad, znači nikad toliko doma nisam pjevao kao sad. Obožava tatin glas, baš sve više vidiš te reakcije, počela se i smijat. Ma top'', priča Cvek.



U trudnoći uživa Hana Huljić. Drugo dijete s Petrom Grašom dolazi na jesen.



''Sve je pod kontrolom, sve je u redu i svi smo sretni! Već imamo ime za sina, ali zadržat ćemo ga za sebe! Iako sve saznate otom potom pa ćete i to'', šali se Hana.



Njihova kćerkica Alba nedavno je proslavila drugi rođendan.



''Bilo je, malo slavlje, velikih ljudi. I torta, naravno, to smo nekako sve mi, volimo to proslavit u krugu, naših dragih prijatelja, familijarno, tako da je to bilo, nešto lijepo slatko, balone smo imali, puštali su se balončići, neke pjesmice, kako treba'', ispričao je Grašo.



Ljubav cvjeta i u životu Daniele i Nenada Gračana. U istoj crkvi u kojoj su se vjenčali, obnovili su zavjete povodom 25 godina braka.

''Puno razumijevanja, kompromisa, nekakve međusobne podrške, lijepih, a nekad i malo manje lijepih trenutaka, ali to nas čini nekako bližima'', ispričala je Daniela.



Jelena Rozga pak je otkrila da više nije ''solo igračica''. Iako je ostala misteriozna, čini se da ovog ljeta ne samuje.



''Dobro je, dobro je. Štitnjaču držimo pod kontrolom, srce isto sluša. Sretna sam i zadovoljna'', priča.



I Albina ponovno ljubi. I to ponovno nogometaša. Njezino je srce osvojio sinjski nogometaš Marko Čovo.



''To mogu potvrditi, sretna sam. Momak je super, na mistu i to je najvažnije'', otkrila je.



Grše živi svoj san. Karijera mu ide vrtoglavo uzlazno, a i u sretnom je braku sa suprugom Rafaelom 2 godine. Uspjeh donosi i brojne obožavateljice, pa se nameće pitanje - je li supruga ljubomorna?



''Iskreno mi nemamo s time problema. Ali kako se kaže u vezi je uvik netko ljubomoran srića Božja u našoj vezi ona nije ta. Ja sam taj malo ljubomorniji, ali tu je povjerenje na prvom mistu i od kad smo krenuli skupa to smo jedno drugome rekli da moramo imat povjerenje jer to je temelj svake veze'', priča Grše.



Dame se pitaju ljubi li koga mladi glazbenik Adi Šoše. To će ostati misterij, no obitelj itekako priželjkuje.



''Doći će sigurno obitelj i sve to. Bilo bi lijepo imati troje djece, dvije mačke i tri psa. Vidim to nešto kao vrlo brojno, vidim ta neka obiteljska okupljanja s mnogo ljudi i životinja, ali o tom potom, idemo prvo na tu karijeru'', kaže.



Sve se zna kad je obiteljska idila Maje Šuput u pitanju.



''Nismo imali potrebe suočavat se s nekim problemima pa je lakše. Svi smo zdravi, živi, njegov i moj posao funkcioniraju, dijete je dobro, imaš za platiti režije. Naprosto nisu se dogodili nekakvi problemi koji bi stvorili neku dramu'', govori Maja.



Neka tako i ostane!

