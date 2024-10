IN Magazin doznaje zašto se raspala Daleka obala: ''Nisam ja otišao, ja sam se maknuo, s njim više ne želim svirati!''

Odnedavno, glazbena scena bogatija je za dvije Daleke obale. Jednu u kojoj je mikrofon benda preuzeo Dean Dvornik, drugu u kojoj pjeva Jakša Jordes. Zašto su se Jakši i Hrepi putevi trajno razišli s Jadranom i Zokijem, bivšim kolegama iz benda, ekskluzivno su otkrili našoj Anji Beneti.

Daleka obala s Jakšom Jordesom kao glavnim vokalom gotovo četiri godine uspješno je plovila glazbenim morima. Punili su dvorane, publika ih je dočekivala s oduševljenjem, osvojili su i Porin za najbolji album rock glazbe. I onda šok ! Daleka obala opet je pala! A zašto?

"Ja nemam odgovor na to pitanje. To trebaš pitati ljude koji su izašli iz benda!" rekao je Zoran Ukić.

"Dragi gospodine Ukić, on kaže da ne zna zašto smo se raspali. Ovako, zlostavljanje i fizičko napadanje ne dolazi u obzir. A Hrepa je dobar čovjek, oni čak njega negiraju. Ali, neka sviraju, daleka im kuća'', odgovorio je Jakša.

''Rečeno je kao da sam otišao bezveze vanka. Itekako postoji x razloga. Nisam ja otišao, ja sam se maka. Mi nismo otišli iz benda, mi smo se makli od problema. Dejan je mene zvao ''Oš svirat s nama, idemo svirat. Šta te nije zvao Zoki?'' Zvao me Dean Dvornik. Ja kažem nema šanse, ja s Ukićem ne želim više svirati", kaže Boris Hrepić Hrepa.

"Ja sam bio fizički napadnut. O čemu pričamo? Psihički su bili napadnuti svi koji su radili sa nama", rekao je Jakša.

I sada postoje dvije Daleke obale. Jedna u kojoj su Jadran, Zoki i Dean Dvornik, i druga:

"Ja sam Miro i sviram ukulele bas, ja sam Šega sviram mini bubanj, a svi zajedno smo Daleka obala Jakše i Hrepe."

"Kad sam ja počeo svirati u onoj Obali prošloj gdje sam bio zlostavljan, ja sam mislio da bi Miro trebao s nama svirati i to nije uspjelo i sad kad smo krenuli Hrepa i ja sam sjetio Mira Igor nam se priključio nedavno, ali on također ima dodirnih točaka sa splitskim zvukom. On je sa Dinom Dvornikom svira skoro 10 godina... On je isto oštećen! Onda je ovo naše lječilište u rupi. Tu se liječimo glazbom, pjesmama. I publika nas liječi, tako da uživamo."

Svoje instrumente isključili su iz struje. Hitove Daleke obale vratili su na tvorničke postavke:

"Sviramo unpluged. Ja mislim da mi sviramo najbolji unpluged trenutno u Hrvata. To su akustični instrumenti, i aranžman je drugačiji. Dosta pjesama je vraćeno na početak, na početku kad je Ban donio te pjesme, kad sam ja to čuo, svirali smo akustične gitare. To su pjesme za uz more, za plaže, za ekskurzije, tako taj akustičan i zvuk njegujemo."

Stati ne namjeravaju. Dapače, u pripremi je i novi album. A bivšim prijateljima iz benda poručuju:

''Nitko njima ne uzima pravo da to negdje ime imaju, zaslužili su ga svojim radom, ali ne da se zovu samo Daleka obala. Ljudi ne znaju koja Daleka obala svira i mi smo Daleka obala Jakše i Hrepe, a oni, bilo bi najbolje da se nazovu nekako drugačije. Daleka obala Zokija, Ukićeva Daleka Obala ili Jadrana i Ukića.''

"Neka Daleka obala živi na razne načine, a ovo je naš način."

Daleka obala Jakše i Hrepe spremna je za zagrebački koncert.

''Dođite svi 9.11. u subotu u klub Hrvatskih glazbenika, nije subota, je subota. Dođite vi poslušati Daleku obalu, bit će sve kako treba!"

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.