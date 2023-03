Ida Prester o Tik-Tok filteru za uljepšavanje koji nameće nerealne standarde ljepote: ''Curice danas rastu u užasno toksičnoj atmosferi''

Prijatelji su obitelj koju sami biramo. Na tu temu naša Mia Kovačić gostovala je u interaktivnom talk-showu. Ona i Viktorija Rađa progovorile su o svojem dugogodišnjem prijateljstvu, a sve je iz publike pozorno pratila i Ida Prester. Za kameru In magazina progovorila je o TikTok filteru za uljepšavanje o kojem se proteklih dana ne prestaje govoriti.

S godinama se krug pravih prijatelja smanjuje, ali one su već više od desetljeća ovdje jedna za drugu. Mia Kovačić i Viktorija Rađa prijateljice su koje su kliknule na svim aspektima.



''Ne vidimo razlike ne samo ono purgerica Dalmatinka, s obzirom da ja isto imam pola ovog dalmatinskog, ali ne vidiš razlike u drugim stvarima jednostavno svjetonazorskim'', govori Mia Kovačić.



''Sve isto brate. Duša je ista i to je najvažnije. Baš ono stopilo se'',složila se Viktorija Đonlić Rađa.



''Kažu ako imaš 3 prijateljice si sretna. Mislim da ima nešto u tome, ne treba se svakom povjeravat, ima ljudi koji su u jednoj životnoj situaciji odjednom loše pa su zavidni, ljubomorni i nešto se dogodi. Tako da mali krug velikih ljudi kako kažu treba stvarno čuvati'',složila se voditeljica Marijana Perinić.



Prijateljstvo treba njegovati i zajedno provoditi vrijeme, a Viktorija i Mia to najviše vole raditi na idući način:



''Doma, kod nje, kokice, to ti krene u 7 navečer i ti se ni ne okreneš, ali ja se stvarno ne šalim, ti se ni ne okreneš vani je dan, čuješ ptice, ideš doma 7-8 ujutro. Jedino ti si bila umorna pa nismo ove Oscare gledale, uvijek nešto pratimo to nam je kao izgovor. Ali i kad nismo onda ćemo komentirat telefonski'',otkrila je Mia Kovačić.



Dok su Mia i Viktorija detalje svojeg prijateljstva otkrivale Marijani Perinić u interaktivnom talk-showa Ženska priča, Miju je iz publike vjerno pratila još jedna njezina bliska prijateljica Ida Prester. Kada je o prijateljstvu riječ, otkrila nam je što joj je najvažnije.



''Kad vidiš nekog da se stvarno veseli tvojoj sreći to je jedini kriterij za prijateljstvo kojeg trebaš imati, sve ostalo je nebitno'', smatra Ida.



Ida je u središte javnosti nedavno došla nakon što je objavila fotografiju s TikTok filterom, koji u potpunosti mijenja vaš izgled.



''Srela sam se frendicom u kafiću i ona mi je rekla - gle ti ne koristiš nikakve filtere sad ću ti ja pokazati kako ti ustvari možeš izgledati.To su te žene s tim velikim ustima, malim nosićem, podigne ti, napravi obrve, sve ono što ja inače nemam. I onda se malo zbuniš, razočaraš kad vidiš sliku prave sebe. Mislim da curice danas pogotovo rastu u užasno toksičnoj atmosferi'', zaključila je.



Muškarci se s ovakvim stvarima, s druge strane, nimalo ne zamaraju, kaže Ida.



''Bez obzira kako oni izgledaju, oni su sebi frajeri, pogledaš muški magazin pogledaš ženski. U muškima je hedonizam - gdje se super provesti, gdje super jesti, gdje super piti. A šta je u ženskim? Kako ga zadovoljiti u pet koraka, kako se na milijun način uljepšat da njemu budeš ljepša? Moramo prestat s tom ulogom žrtve, govori Ida.



I prestati težiti nestvarnom kriteriju ljepote. O filterima se ne brine naša mentorica iz Plesa sa zvijezdama Paula Tonković. Ona i Marco, uz treninge, druže se i privatno, a na ovo događanje Paula je došla u prirodnom izdanju.

''Ja izađem iz kuće ne stavljam ni maskaru, puder ništa, to je više manje povezano s tim što često treniram pa na treningu ti i smeta šminka tako da mene uvijek možete vidjeti ovako'', govori Paula Tonković.



Naš ovogodšnji par iz showa Ples sa zvijezdama upitali smo postoje li prava muško-ženska prijateljstva.



''Mislim da je kompleksno, vjerujem da da. Ja sam se uvijek lakše povezala s muškim prijateljima, bilo mi je jednostavnije, ali naravno isto tu ima komplikacija preindividualno je da bi generalizirali'', zaključila je Paula.

Što nam je ovaj simpatični plesni par pripremio ovog tjedna, ne propustite pratiti u nedjelju, i to možda u društvu svojih dobrih prijatelja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.