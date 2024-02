Hrvatski arhitekt u Berlinu razvlači pite, peče breskvice i imotsku tortu, oduševio je društvene mreže!

Donosimo vam sad priču o mladom hrvatskom arhitektu koji živi i radi u Berlinu, a pravi je hit na društvenim mrežama! I to zbog tradicionalnih recepata za raznorazne delicije koje spravlja dok se u pozadini vrte hitovi Zdravka Čolića. Zahjevni recepti poput onih za medovik tortu ili baklavu za njega su mačji kašalj. Više saznajte u prilogu In magazina!

Ivanov video s receptom tijesta za pitu na Tik-Toku je pogledalo 1,8 milijuna ljudi. Dok u pozadini svira sevdah, ovaj Hrvat s berlinskom adresom u videima priprema domaće recepte koji mirišu na bakinu kuhinju.



''Od mame i bake sam zasigurno naučio ljubav prema kuhanju i važnost druženja oko stola kao i beskonačno puno recepata, ali većinu stvari koje sad objavljujem učim sam'', priča Ivan.



Pa su među njima zeljanica, baklava, cimet rolice ili primjerice imotska torta, iz kraja kojeg Ivan posebno nosi u srcu.



''U Imotskom sam odrastao i tu me vežu jako lijepe uspomene za djetinjstvo i ljeta kod bake. Za Zagreb me veže prvo osamostavljenje i upisivanje fakulteta koji me oblikao u ono što sam danas. Kad sam došao u Berlin desio se jedan potpuni zaokret u mom razmišljao i jedna renesansa u mom životu u kojem krenuo iz početka upoznavati sebe i ponovno otkrivati tko sam zapravo ja'', kaže Ivan.



Ivan je arhitekt, radi u struci u jednom arhitektonskom studiju u Berlinu. A sve slobodno vrijeme provodi u kuhinji.



''Moji pratitelji dolaze od svuda, uvijek mi je zanimljivo gledati njihove komentare, reakcije, način na koji uspoređuju nešto što je autohtono za naše područje, a pojavljuje se i u njihovim kulturama i zapravo je baš fascinantno koliko nam je internet omogućio da postanemo globalno selo i istražujemo kulture koje inače ne bi imali prilike istražit'', kaže Ivan.



Videe objavljuje posljednjih nekoliko mjeseci, a njegova ljubav prema kuhanju traje puno duže. Na nagovor prijatelja počeo je dijeliti recepte karakteristične za naše područje, koji često privuku i strance.



''Nije mi cilj okupiti samo balkanske zemlje, zapravo mi je cilj okupiti sve ljude koji cijene dobru hranu, lijepu atmosferu, ugodnu glazbu i lijep kadar. Kao glazbenu kulisu za svoje videe koristim različitu glazbu ovisno o atmosferi videa, dinamici receprta, hrani koja se priprema..tako da se mogu čuti hitovi od Zdravka Čolića, Tome Zdravkovića, sevdaha pa do Tereze Kesovije, čak i Čajkovskog. Glazbu inače ne dijelim na žanrove nego na to kakvu emociju kod mene budi'', kaže Ivan.



Orahnjača, makovnjača, breskvice ili receprt za pogačice s čvarcima, na Ivanovu profilu dobit ćete ideju što zamijesiti tog dana. Pa ako vam već sada nedostaje pokoja ideja, a jede vam se nešto slatko, znate gdje se možete uputiti.

