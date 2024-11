Hrvat koji je prijatelj s Donaldom Trumpom otkriva tajne američkog predsjednika: ''On je genij, moj idol!''

O Donaldu Trumpu svi imaju mišljenje, dobro ili loše, no vlasnik lincencije Miss Universe Hrvatske Vladimir Kraljević reći vam da je Trump genij i njegov idol. Trump je bio gost u luksuznom hotelu u New Yorku koji je Kraljević vodio, a njihovo prijateljstvo traje godinama. Detalje je otkrio našem Davoru Gariću za In magazin.

Vlasnik licencije Miss Universe Hrvatska Vladimir Kraljević veliki je prijatelj s Donaldom Trumpom.

Evo što je za IN Magazin otkrio o njemu.

''Po čemu je poznat Trump? Malo tko zna u Europi! On kupi jeftino nešto što propada i onda napravi glamurozno. On je genij, on je moj bussines idol stil today! Donald Trump ne pije alkohol, Donald Trump ne puši, pije samo vodu, i Donald Trump je od riječi. Kad se vi s njim dogovorite, kako je rekao njegov pokojni tata, Fred, to je novac u banci! To je Donald Trump. I on nema puno priče, kad se vidite s njim, on ne priča ''kako familija, žena, djeca'', ništa, samo biznis i profit, evo to je Donald Trump. I ja želim Trumpu sve najbolje, hvala dragom Bogu da je živ, aleluja!'', govori Kraljević.

I jedan mali modni detalj koji ima Kraljević je posvetio Donaldu Trumpu?!

''Je, apsolutno. Donald Trump, hello! Ovakvih kravata nema puno u svijetu. To mi više vrijedi nego Harward University diploma. To je velika stvar, a ovo je American Academy, ja sam American Trustiee za Europu'', govori Kraljević.

Izbor Miss Universe uopće ne bi došao u Hrvatsku da nije bilo dr. Franje Tuđmana, naravno i Kraljevića, koja je priča?

''Priča je jako jednostavna. 93-e, još rat nije ni završio, još je rat bio u Hrvatskoj, i u tri u noći zove telefon, ja sam u New Yorku, spavam i kaže ''Kraljeviću, bogati tvoga, dofuraj Miss Universe u Hrvatsku!'' i poklopi slušalicu. Tri u noći, New York, aleluja. Rekao sam mu kako misli da dofuram? Kaže ''Pa mi smo čuli da ste vi dobri s gospodinom Trumpom, a Trump je upravo kupio organizaciju Miss Universe!'', prisjetio se.

A koja je tajna vitalnosti Kraljevića?

''To nije moja kosa! Hahahaha...Šalim se. Zdrava prehrana. Marija radi svako jutro tri jaja, orange juice, bluberies, toast. Svaki dan! I morate vježbati minimum 20 minuta, 15, 20 minuta svaki dan. i positive thinking, najbitnije! Najbitnije u životu je positive thinking. Svi imamo problema, nema perfect life. Ne postoji! I kad ste vi u sebi ''Moram!'', kao Donald Trump, ''Pobijedit će!'' Mi pobijedimo!'', govori Kraljević.

