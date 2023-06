Što sve skriva provokativna priča za odrasle kojom se holivudska miljenica vratila na velika platna?

Posljednjih je dvije godine uživala u majčinstvu i vremenu bez svjetla reflektora, no došlo je vrijeme da se Oskarovka Jennifer Lawrence vrati na velika platna. Glumica poznata po svojoj spontanosti i britkom smislu za humor prvi put se okušala u komediji koja je stigla i u naša kina i već podigla veliku prašinu. Što skriva ova provokativna priča za odrasle koja obara rekorde već samom najavom, otkrijte u prilogu In magazina.

U jednom trenutku slovila je za najplaćeniju glumicu na svijetu, no 2019. potpuno se povukla sa scene koje se, kako sama tvrdi, zasitila, te kako bi se ostvarila i kao majka. No nakon rođenja sina i ulogama u Don't look up te Causeway, ovog ljeta Jennifer Lawrence vraća se u velikom stilu, sa svojom prvom urnebesnom komedijom „Cura za sve“.



''Mislim da je to najsmješniji scenarij koji sam ikad pročitala.

Idem s pretpostavkom da se mnogi osjećaju poput mene, da su iza nas neke poprilično mračne godine i da bih ja voljela otići u kino i pošteno se nasmijati, željela bih tako provesti vrijeme. Snimati tako intenzivnu komediju je bilo van moje zone komfora, ali nije mi bilo nelagodno, zabavila sam se'', rekla je Jennifer Lawrence.



Oskarovka nadaleko poznata po ulogama u franšizi Igre gladi, u vrlo provokativnoj komediji utjelovljuje Maddie, koja se zbog teške životne situacije javlja na neobičan oglas kako bi sačuvala svoju kuću. Oglas su dali bogati roditelji sramežljivog tinejdžera koji mu žele naći djevojku prije nego što krene na fakultet, no neobičnog Percyja nije baš tako jednostavno šarmirati.



''Ona je odrasla u istoj kući cijeli svoj život i sada žaluje za gubitkom majke i smatra da bi prodavanjem kuće iz djetinjstva iznevjerila pokojnu majku zato je odlučna da učini sve da to spriječi i uopće niti ne razmišlja o tom klincu koji će je dovesti do toga a on joj na kraju promijeni život'', kaže Jennifer Lawrence.



A mladoj glumačkoj nadi Andrewu, ova je uloga doista predstavljala drastičan životni zaokret zbog kojeg je na pauzu čak stavio studij na prestižnom Harvardu.



''To je bila odlučujuća karika filma, ako ne pronađemo savršenog Percya, to bi bio promašaj, ali čim je Andrew ušetao znali smo da je to to, ja sam htjela trčati za njim po ulici da mu kažem, ali mi nisu dali'', rekla je.



''Čim sam ušetao u prostoriju ona me toliko opustila bila je tako divna i mislim da smo znali odmah da postoji ta iskra ali prvi dan na setu znali smo zaista da ćemo imati posebno mjesto u životu jedno drugog i ona je moja najbolja prijateljica'', izjvio je Andrew Barth Feldman.



Je li se publika toliko zaželjela Jennifer ili su pak ona i Andrew par iz snova nismo sigurni, no činjenica je da je trailer za ovaj filmski naslov postao je najgledaniji R-rated trailer u povijesti s preko 50 milijuna pregleda na svim platformama.



''Imam osjećaj da jedini fizički zahtjevan komičan moment je bilo penjanje po stepenicama na rolama'', priča Jennifer.



''Mislim da je bilo svako malo trenutaka, poput plesa…stalno smo morali raditi neke neobične stvari sa svojim tijelima. A ja to obožavam, od svoje 8 godine volim te gegove i to što mogu nasmijati ljudi samim time što se krećem ko lutka i ovo je bila odlična prilika za to'', dodao je Andrew.



Ionako vrlo opuštena i bez filtera u stvarnom životu, Jenn je čini se pogodila zlatnu žicu što se žanra tiče. A ova komedija za odrasle dobrodošao je dašak svježeg zraka u vruće ljetne dane stvorene za smijeh.

