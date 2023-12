Halid Bešlić otkriva što mu je najvažnije tijekom blagdana: ''To je moj svijet, to je kraj moje priče''

U Velikoj kod Požege nedavno je zapjevao i Halid Bešlić. Ekipa In magazina vodi vas na njegov koncert, gdje je pričao o novogodišnjem nastupu, obitelji, ali i tome zašto ne slavi rođendan.

Uz koncerte brojnih zvijezda na adventu u Velikoj nastupio je i Halid Bešlić. Za pjevače, kažu, nema mirovine. Najbolje to zna ova legenda narodne glazbe koja već desetljećima s istim žarom uveseljava svoju publiku.



''Pa tako mi je grah pao'', šali se.

Halid je u studenom proslavio okrugli 70. rođendan. Iako su njegovi nastupi sinonim za dobru zabavu, on priznaje da fešte za svoje rođendane ipak ne voli.



''Ja inače ne slavim rođendane, nemam da feštam nešto, nego se to objavi i onda taj dan bude poziva milijun'', kaže.

Svojom prepoznatljivom interpretacijom i bezvremenskim hitovima oduševio je i publiku u Velikoj, kojoj nisu smetali ni celzijevi minusi. Odnedavno se na glazbenoj sceni pojavio i nesvakidašnji spoj sevdaha i rocka, koji je Halid snimio s Vucom.



''To sam snimio davno i zaboravio. Kad zove Vuco neki dan, kaže, evo priveli smo kraju, reko konačno, konačno'', priča Halid.

Kad nije na nastupima, Halid najradije vrijeme provodi sa svojim unucima. U ovo blagdansko vrijeme, otkriva, kao i svakomu, najvažnije je da je obitelj na okupu.



Ono gnijezdo koje oko njega to je familija i porodica i to je to.

''Naravno ja imam blizance, znači unuka i unuku i to je moj svijet, to je kraj moje priče'', kaže.

Advent u Velikoj i ove je godine privukao i oduševio velik broj posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske i okolice. Sudeći prema reakcijama, domaćini su još jednom pokazali što sve mora imati pravi slavonski advent te otkrili za čim je bila najveća potražnja.

Unatoč godinama Halid je otkrio kako se ne odmara ni za Novu godinu. Od novogodišnjih želja zaželio je dobro zdravlje te napomenuo kako će za doček nastupiti ponovno u Sarajevu.



''Tako da sam ja sad evo 9. godina na istom mjestu i mislim da će to trajat, još koju godinu'', kaže.

Halidov ''Prvi poljubac'' u ponoć nove godine pripast će Sarajevu, no s obzirom na bogatu ponudu i posjećenost adventa, i Velika će u Novu godinu ući u najraskošnijem stilu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.