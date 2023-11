Mladen Grdović progovorio o izvanbračnoj kćeri i otkrio u kakvim su odnosima: "Ne znam hoće li se udati..."

Nakon rastave od svoje Brankice, Mladen Grdović s bivšom je suprugom u odličnim odnosima. Priznao je i u kakvom je odnosu sa svojom izvanbračnom kćeri Sarom, kojoj bi rado zapjevao na vjenčanju, te najavio novi album i koncerte. S Grdovićem je razgovarao Davor Garić.

Uskoro izlazi novi album Mladen Grdovića, a u In Magaznu otkrio je neke detalje.

"Prije Božića će izaći novi album, poslije četiri godine! Počeo sam mlad, ovdje u Jugotonu, prije 45 godina. Imao sam 16 godina kad sam snimio prvu ploču. Sad ne možemo ni nabrojati ni singlice, koliko je LP-ija bilo, koliko je kazeta bilo, koliko CD-a", kazao je Mladen.

"Baziram se, skladateljski, autorski, uvijek se baziram na more i sve ostalo mediteranskog ugođaja. To znači da ništa nisam mijenjao. Sve je ostalo isto, a tekstovi...već smo sve potrošili u ričima", dodao je kroz smijeh.

Mladen sljedeće godine slavi 45 godina svoje karijere i to nizom koncerta, a evo kakav mu je plan i program.

"Što se tiče nove godine, to je još uvijek tajna, mislim da ću bit jako daleko, ali 10.02. počinjem s 45 godina moje obljetnice, Višnjik Zadar", najavio je.

A nastupa li Mladen na vjenčanjima?

"Ja sam pola Hrvatske oženio, pola vani i skoro 80 posto u Zadru. Ja sam prekinuo svadbe negdje 97./98. A u mladosti sam otpjevao pireve i pireve, to mi je škola bila do 80-ih godina. A nemam više živaca ostati od 19 do 7 sati ujutro, to moji mlađe kolege sada to rade, solidno zarađuju, to znam, ali nije to toliko koliko se priča, sami sebi pumpaju tu cijenu, to nije takva cijena", ističe.

Pjevač je otkrio i u kakvim je odnosima s bivšom suprugom Brankicom.

"Nikad bolje! Jedan drugom smo potpora i tak će ostat!" kaže Mladen, pa dodaje:

"Škrt sam na informacijama jer živimo kako živimo! To znači da nismo daleko jedan od drugoga, pola kilometra, dođe kući kod mene, ja kod nje, pojedem, popijem, idem ča, dođem i tako dalje."

Znači li to da mu Brankica još kuha?

"Hvala Bogu da je!" priznaje.

A u kakvom je Grdović odnosu sa svojom izvanbračnom kćeri Sarom?

"Pa u solidnim odnosima, kao i s ćaćom, ona je punoljetna, 20 godina, mora naći svoj put, mora se izboriti, ništa joj ne fali. Ne znam hoće li se udati, oženiti, ne ulazim u to jer ona nije sa mnom živjela!" priča.

Evo kako je odgovorio na pitanje bi li mogao doć kao gost i zapjevat na njezinu vjenčanju:

"A hvala Bogu! Bez sumnje!"

Mladenov prijatelj Alen Vitasović nedavno je otkazao svoje koncerte povodom 30 godina karijere, evo što Mladen o tome zna.

"Ne bih mogao za drugog suditi, ali znam da je odličan čovjek, duševno je dobar i u istom smo rangu - ne dalje od bevande, ali njemu se desilo nešto drugo, on je imao jako tešku koronu, u to vrijeme smo se čuli, jako je teško prebolio tu koronu", ispričao je.

Mladen je na kraju je poručio i kako će novi album biti savršeni poklon za blagdane:

"Odličan poklon za blagdane, za 45 godina od moje prve ploče. Kažem, sa 16 godina nisam ni znao kako Zagreb izgleda..." A sad je osvojio cijeli svijet!

"Hehe, dugo već godina... Treniram i dalje, trčim, jogging me spasio, bevandu sam skratio, opravdao sam cijelu Hrvatsku, to je najbitnije!" istaknuo je Mladen, koji se, kako kaže, vratio na pravi put!

"Je, moj stari put!" zaključio je.

