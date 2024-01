Prisjetili smo se nekih od najvećih tragičnih ljubavnih priča, neke od velikih domaćih i stranih zvijezda od njih se nikad nisu oporavile!

Izmiče nam tlo pod nogama, tjera nas da svijet gledamo kroz ružičaste naočale, ali nerijetko nas ostavlja i slomljenima. Ljubav je nevjerojatna sila koja ostavlja neizbrisiv trag, a neke od velikih domaćih i inozemnih zvijezda od nje se nikad nisu oporavile. Vodimo vas kroz neke od najljepših, ali tragičnih ljubavnih priča.

Od Romea i Julije sve do Jacka i Rose, što kroz književnost, što kroz glazbu i film, odrastamo fascinirani kolosalnim, romantičnim, no uvijek tragičnim ljubavima. Onima koje naizgled nikada ne jenjavaju, mijenjaju živote naglavačke, oduzimaju dah i o kojima svi potajno sanjamo. No zašto nas toliko opčinjavaju romanse koje često nemaju sretan kraj.

''Vjerujem da ima u tome i to što je većina ljudi barem jednom u životu doživjela da im je bilo srce ranjeno ili slomljeno i onda se možemo lako indentificirati i ta tuga je jako duboka to je emocija koja izlazi iz sredine našeg bića. Jedan pjesnik je rekao tuga stvara najljepše pjesme ljubavi i ta tuga stvarno ima ljepote u sebi na jedan način i vjerojatno je i to razlog zašto nas fascinira'', govori Nataša Barolin.

Osim onih fiktivnih filmskih ili pak onih koje su proizašle iz pera pjesnika, nerijetko nas intrigiraju i one stvarne, grandiozne ljubavi, kojima svjedočimo kako na inozemnoj, tako i na domaćoj sceni. Ona, čijem smo se sretnijem kraju možda svi u nekom trenutku ponadali, vjerujući u bajke, bila je priča Charlesa i Diane.

750 milijuna ljudi diljem svijeta pratilo je njihovo kraljevsko vjenčanje, misleći kako svjedoči početku nečeg čarobnog. Da bi zaplet i kraj ove ljubavne priče bili jedni od najtragičnijih.

''Ostajemo u nesretnim ljubavima ako nemamo vjere da ćemo pronaći neku sigurnu ljubav koja će biti bolja i podržavajuća, ako mislimo ovo je sad to i ako ne ostanem u tome do kraja života ću ostati sama ili sam. Ljudi se znaju jako nakačit jedan na drugog iako to više nije sretna ljubavna priča nego se jako puno svađaju, upravo to svađanje i taj način kako su oni u nekom verbalnom klinču njih drži zajedno'', govori Nataša Barolin.

Moderna bajka, kakvu bi teško i hollywoodski scenaristi ispisali, ona je glumice Grace Kelly i monegaškog princa Reinera. Jedna od najljepših žena Hollywooda zbog ljubavi je napustila SAD i posvetila se humanitarnom radu, majčinstvu i suprugu, da bi izgubila život u prometnoj nesreći s 52 godine. Princ do svoje smrti nije prežalio ovaj gubitak.

''Postoje neki ljudi, iz mog iskustva nema ih puno, koji imaju taj osjećaj mogu zavoljeti jednom, eventualno dva puta, većina ljudi može zavoljeti više puta i jako. Ako je ta ljubav tragično završila, ako je osoba se razboljela i umrla, to ljude zna duže držati, ako je struktura osobe takva da ostaje jako navezana na svoju bol ako je bila ili bio ostavljen to može biti razlog zašto netko ostaje previrati u toj svojoj prošlosti'', dodaje Nataša.

Priča glumca Liama Neesona i kolegice Natashe Richardson još jedna je od onih koja slama srca. Ona je zbog njega ostavila supruga, a on zbog nje odbio ulogu Jamesa Bonda, bili su ludo zaljubljeni i dobili sina Daniela, sve do kobne skijaške ozljede od koje je Natasha preminula. Liam je ostao potpuno slomljen, no uspio je, zajedno sa sinom, snimiti film u kojem se oboje nose s gubitkom supruge i majke.

''Bila je to priča koja je kod obojice rezonirala na vrlo osobnoj razini. Bilo bi lako odbaciti je i reći ne, ne želim to snimati ali glumac u meni pomislio je kako bi moglo biti zanimljivo ako to mogu raditi sa sinom'', izjavio je jednom prilikom Liam Neeson.

I domaća scena slama srca nekim od najljepših tragičnih ljubavi. Poput one Karla Metikoša i Josipe Lisac, koja ljubav svojeg života i dalje drži na životu pjesmom.

''Karlo će zapravo živjeti zauvijek. Učinio je fantastične pjesme, napravio je taj Dnevnik jedne ljubavi i on bi rekao da sam samo to napravio bilo bi dosta, da sam samo jednu pjesmu napravio bilo bi dosta. A napravio je puno toga i to je vječno. On će živjeti vječno.

Ljubav još uvijek stanuje, ona je živjela i ona živi i danas i ona će živjeti dok zapravo živim i ja'', rekla je Josipa.

Onu mrvu sreće koju imaju osobe zaljubljene u stvaraoce, jest da iza njih ostaje opipljiv trag. Jer i 33 godine braka s redateljem Lukasom Nolom, za Barbaru je bilo premalo u trenutku kad ga je izgubila.

''Ja sam jako ponosna i sretna da sam imala privilegiju živjeti s jednim takvim veličanstvenim umjetnikom jer sam se u njega zaljubila dok smo bili mladi i to ne zato što je bio nevjerojatno zgodan nego jer je bio kreativan i sve što je stvarao mi se strašno sviđalo'', izjavila je Barbara Nola.

Onaj zajednički nazivnik svim velikim ljubavima, čini se, jest razlika između naleta strasti i onog istinskog partnerstva.

''Čak istraživanja nam govore koliko strast traje, kad je veza legitimna ili skrivena dakle negdje do 9mj ako je veza skrivena ili ako su ljudi odvojeni na svakom kraju svijeta kažu do dvije godine, dakle kasnije strast u vezi nije toliko prisutna ali ljubav, privrženost, osjećaj tu sam doma, to je moja obitelj, to ostaje dulje'',

I inspirira nas da upravo takvu priču tražimo cijeli život.

