Grad Zagreb skriva mnoge bisere arhitekture, a neke od njih sada mogu vidjeti i njegovi građani!

Grad Zagreb skriva mnoge bisere arhitekture. Neki od njih uskoro se otvaraju za građane koji će dobiti priliku otkriti njihovu prošlost i zanimljive priče. U jedan atelje zakoračila je i naša Dijana Kardum, koja je ondje za In magazin doznala kako je tekla njegova obnova.

U samom centru grada, no skriven od pogleda smjestio se Atelje Bohutinsky. Ovo mjesto djelo je arhitekta Gustava Bohutinskog jedinog hrvatskog studenta Bauhuasa. A ovo je zdanje napravio za svojeg brata kipara Emila.



''Ta realizacija s obzirom na ratna vremena je trajala od 1939. do 1945. i tako je Bohutinsky napravio vilu i atelje di je radio. To je ovako neki početak, ali ono što je tu važno da je Gustav Bohutinsky jedno vrijeme bio student čuvene škole Bauhaus i da je jedini iz Hrvatske koji je to bio'', govori Stipe Brčić.

Ovaj jedinstveni atelje očuvan je zahvaljujući arhitektu Stipi Brčiću. On i njegova supruga atelje su obnavljali 15 godina, jer se poštovala želja prvog vlasnika. Jedinu razliku čini mala galerija.



''Ta mala galerija koja je izvedena u staklu da ne bi narušila dojam i izgled ateljea nego samo služi da se prehoda preko nje, ali propušta svjetlo jer je to svjetlo važno bilo za kiparski atelje i ono se događalo jer bez svjetla se ne može kipariti. To je spašeno, sačuvano a služi da se u dvije prostorije'', govori Stipe Brčić.

''Mi smo pokušali da fizički je to u izvornom obliku, nema ni jednu ciglu više, da sačuvamo prostor, a da dobije suvremene mogućnosti, od toga da je fasada izolirana, mislim na stakla, da je ugodnije u njemu raditi i da je usklađen sa suvremenim potrebama'', objasnio je Stipe Brčić.

Izvorna cigla tijekom godina je dotrajala, stoga su je zamijenili. A prava je sreća bila kad su pronašli istu takvu nedaleko od Lepoglave.

''Kako se radi o običnoj cigli, što je ovako vrlo šarmantno kad čovjek gleda taj zid, ali ona nije izdržala, pojedine cigle nisu izdržale to vrijeme, pa su ispadale, oštetile se i tako dalje i onda je bila sreća da je bila oglašena prodaja cigala od neke stare kuće koja je bila srušena u Cerje Tužnomu u Lepoglavi, gdje je rađena i ova cigla i ta kuća je bila iz 39 godine i te cigle su s kojima smo mi restaurirali'', rekao je.

Atelje Bohutinsky dio je prostora koji će se moći posjetiti tijekom festivala Open House, koji se održava u 60 gradova diljem svijeta. A ove godine prvi put u Hrvatskoj.



''Radi se o festivalu zapravo arhitekture, dobre arhitekture i slavlju arhitekture i zagrebačkih kvartova. Ideja je od 1992. u Londonu da se predstavljaju gradovi sa objektima koji na neki način označavaju'', objasnila je Dubravka Vrgoč.

Tijekom festivala moći će se obići 35 objekata koji inače nisu toliko otvoreni za javnost.



''Vodili smo se time da su pokrivene različiti vremenski periodi i različite namjene. Ono što nam je vrlo važno, da zapravo građanima, prvenstveno nestručnoj javnosti, pri tome mislim oni koji nisu obrazovani u arhitektonskom i u urbanističkom smislu. Znači da njima prikažemo arhitektonska djela, od te iznimne važnosti koja su u vremenu nastajanja napravila određene pomake u projektiranju'', kaže Senka Dombi.

Festival se održava od 20. do 22.10. a prijaviti se može putem službene stranice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.