Holivudski glumac kojem godine ne mogu ništa stao je pred kamere In magazina, otkrio je što ga je zadnje šokiralo, a i zbog koje je osobe promijenio ime!

Rijetko komu se pruži prilika da svoj radni dan provede s djecom, a kamoli da ih još k tome i uhite. Američkom glumcu Dylanu McDermottu ostavario se upravo ovaj san. Imao je obiteljsko okupljanje na setu serije u kojoj tumači glavnog lika. A u ekskluzivnom intervjuu s našom Aleksandrom Keresman priznao je zašto je ostao šokiran ulogom glavnog junaka u 62. godini te zbog koje je osobe u životu promijenio ime.

Dylana McDermotta gotovo da vrijeme ne dotiče. Od uloga u ''Čeličnim magnolijama'' i ''Pravdi za sve'' prošlo je više od 20 godina, no on i dalje očarava svojim markantnim izgledom, kao i zvjezdanim sjajem koji nimalo ne blijedi.

Glumac je to koji ima 61 godinu, što uopće i nije starost, ali svejedno je izjavio da je iznenađen time da u ovim godinama glumi glavnog lika. Znači li to da starosna diskriminacija U Hollywoodu ne zahvaća samo žene?



''Apsolutno. Počeo sam nekako raditi karakterne uloge što jako volim, ali znate s vremenom dođete od uloga glavnih junaka do tih karakternih uloga i to je ok, na sreću Dick Wolf je vidio nešto u meni i da mogu nositi seriju FBI Najtraženiji tako da sam bio jako zahvalan na još jednoj šansi da budem glavni junak i uživam u tome'', rekao nam je Dylan.

Uloga specijalnog agenta Remya Scotta donijela mu je i jedinstvenu priliku da set dijeli s jednom posebnom osobom. Na setu su mu se pridružili kći Colette i njegov pas.

''Ostvarenje sna. Znate moj dugogodišnji san je bio da je uhitim. I još je tamo bio moj pas i pomagao pri uhićenju bilo je pravo obiteljsko okupljanje'', rekao je Dylan.



Što je pomislio kad mu je kćer rekla da želi biti glumica?



''Smatrao sam da je to odlična ideja, mislim da je ona iznimno nadarena i bilo je pitanje vremena kad će je netko otkriti tako da sam ja znao od početka, pomagao sam joj kod audicija, ja sam njen najveći fan'', rekao je Dylan.



Je li joj dao kakav zlatni savjet?



''Mislim da morate imati razlog zašto se nečime bavite, mene je gluma uvijek ispunjavala, ja sam kao dijete živio u svijetu mašte a to je upravo gluma i obožavam taj svijet'', objasnio je Dylan.

Odrastanje su mu obilježile neke nimalo lake okolnosti. Njegovi roditelji, koji su imali tek 15 i 17 godina kada su ga dobili, razveli su se šest godina kasnije, a ubrzo nakon toga majku mu je ubio dečko gangster. Da bi Dylan kao tinejdžer u očevu baru posluživao upravo ovakve opasne momke, članove mafije - kako je to izgledalo.

''Bilo je jako zanimljivo, vrlo zanimljivo odrastanje, ne bih ga preporučio no sva ta iskustva pomogla su mi da budem boljim glumcem. Morate imati neko životno iskustvo da biste glumili i da izdržite u tom poslu jer problem je što često glumci otkriju da mogu raditi samo jedan tip likova. Kao ona izreka što te ne ubije to te ojača tako da sve to me oblikovalo u čovjeka kakav sam danas'', zaključio je Dylan.

Njegova pomajka Eve, također je imala velik utjecaj u životnom smjeru koji je odabrao. Kao scenaristica ponukala ga je da uplovi u glumačke vode i čak mu pisala uloge u svojim predstavama.

Promijenio je ime zbog svoje pomajke.



''Da, jer rođen sam kao Mark Anthony McDermott i već je postojao glumac s tim imenom u SAG-u, a moja pomajka je nažalost izgubila dijete koje je htjela nazvati Dylan, tako da sam je preuzeo to ime'', objasnio je.

Mnoge šokantne i bolne uspomene uskoro bi mogao podijeliti u svojim memoarima, koje je počeo pisati za vrijeme covid karantene.

''Još radim na njima, već gotovo 4 godine, istovremeno je uzbudljivo i užasno. Oduvijek me fasciniralo pamćenje jer ljudi mogu biti u vezi od 40 godina i imati potpuno drugačije sjećanje na nju, vaše sjećanje na ovaj intervju možda je drugačije od moga. Zato su memoari zanimljivi, jer su vaša interpretacija života'', objasnio je Dylan.



Tijekom karijere nebrojeno puta su ga brkali za neke druge glumce, koja je situacija tu bila najbizarnija?



''Ima ih puno. Mislim da je to najteža stvar za glumca, kako da ljudi povežu vaše ime uz lice. Uvijek te povezuju kao onaj lik iz one serije. Većina ljudi nema kapacitet da zapamti sve. Vraćamo se opet na memoriju, zato moramo uzimati svoje riblje ulje omege, da mozak ostane sočan, inače se suši. Kako starimo, sve se suši, naš mozak, oči…zato moramo osvježiti mozak da možete spojiti glumca s imenom'', zaključio je Dylan.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.