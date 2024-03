Glazbena priča sjevera i juga: Poslušajte kako zvuči kad klape i tambure udruže snage!

Ljubav prema glazbi, prijateljstvo i niz zajedničkih nastupa zaslužni su za to što su klapa sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i Varaždinski tamburaški orkestar udružili svoje snage. Snimili su zajedničku pjesmu, ali to je tek mali dio njihove suradnje. Kako to zvuči te kako se razumiju ovi predstavnici sjevera i juga, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum za In magazin.

Pjesma koju je klapa sv. Juraj HRM-a otpjevala još 2011. godine, sada je dobila novo ruho u spoju klape i tambure. Te tako postala nešto što je, osim kipa Grgura Ninskog, zajedničko Splitu i Varaždinu.



''Zaista me veseli da je u pjesmi, u spotu prikazano zajedništvo hrvatskog sjevera i juga. Zapravo je klapa i tambura hrvatski nacionalni brend'', govori Marko Bralić.



''Jedan jako interesantan spoj, pogotovo tambura, jako ovako ima jedan nježan i prirodan ima zvuk koji onda uz našu klapsku pjesmu jako dobro zajedno paše'', govori Tibor Brun.

Iako dolaze iz različitih podneblja, jezičnom nerazumijevanju nikad nije bilo mjesta. Dapače, članovi klape čak su otpjevali neke kajkavske popevke.



''Jako se dobro razumijemo, kad su ljudi otvorenog srca i kad imaju iskrene i istinske namjere onda se jako dobro razumiju. Ja moram iskreno kazati da nas s VTO veže veliko prijateljstvo koja datira još odavnina. Jedan dio članova VTO-a, odnosno članova njihovih obitelji je 90-ih godina pjevao u obrtničkom zboru u Varaždinu, a dobar dio članova klape u to vrijeme je pjevao vili u Kaštelima i mi smo tada zajednički se družili'', govore.



''Jako nam je drago da je klapa na neki način inzistirala da pjeva i neke kajkavske pjesme i eto na našem zajedničkom albumu se nalazi nekoliko kajkavskih najpoznatijih, antologijskih kajkavskih pjesama poput Suza za zagorske brege, naravno i još nekih Oko jene hiže, gdje zaista ima puno nekakvih arhaičnih izraza, dakle riječi i izgovora koje smo morali nekad i pojasniti naravno pjevačima, ali oni su se jako dobro snašli u tome'', dodao je Tibor Brun.



''Ono što je bilo problematično, onda nam je to pojašnjeno pogotovo razlog više što je umjetnički voditelj klape po mami Varaždinac, a po ocu splićanin, tako da imamo izvrsnog učitelja ne samo u glazbenom smislu, nego i u jezičnom smislu'', kaže Marko bralić.

Njihova suradnja traje gotovo od samog osnivanja orkestra, koji iduće godine slavi 20. obljetnicu.



''U Varaždinu je uvijek bilo i puno kulturno umjetničih društava i jako puno tamburaša i to dobrih tamburaša. Imamo odličnu glazbenu školu. Mi svi potičemo iz svih tih KUD-ova, mi se cijeli život ustvari bavimo sviranjem tambure i plesanjem u folkloru i to je naš jednostavno život'', kaže Dražen Zlatarek, predsjednik.

Orkestar se sastoji od 25 svirača. Nedavno su bili i na turneji u Americi, a zajedno vježbaju tek jednom na tjedan.



''Mi smo svi ustvari zaposleni i svi imamo svoj posao, svi imamo svoju drugu struku. Ima i glazbenika, ima i profesora, naš profil generalno je odličan, dakle ovo je nama svima jedno izuzetno zadovoljstvo baviti se ovim hobijem i taj hobi je otišao skroz. Nismo očekivali 2005. da to može otići tako daleko'', kaže Dražen Zlatarek, predsjednik.



''Znamo da vam pjevanje jako dobro ide, a sviranje tambure.

Ne, kad je u pitanju sviranje tambure tu baš i nisam tome vičan, ali iznimno uživam u zvuku tambure i tamburaškog orkestra'', kaže Marko Bralić.

Kruna ovog tamburaško-klapskog prijateljstva zasigurno će biti album "Uvijek ću te voljeti", koji će izaći za mjesec dana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.